Real Madrid : un ancien du PSG chambre Kylian Mbappé !

Le vestiaire parisien n’est jamais bien loin. Même à des milliers de kilomètres, certains liens restent forts… et propices au chambrage. Tout juste engagé par le Persib Bandung, en Indonésie, Layvin Kurzawa n’a pas résisté à l’envie de taquiner son ancien coéquipier du PSG, Kylian Mbappé.

La raison ? Une nouvelle aussi surprenante qu’amusante : la star du Real Madrid vient d’obtenir son permis de conduire… à 27 ans.

“Enfin !”

Sur les réseaux sociaux, l’attaquant madrilène a partagé sa réussite à l’examen du permis de conduire. Une publication rapidement commentée par Kurzawa, qui a simplement écrit :

« Enfin », accompagné de plusieurs émojis hilares.

Un message court, mais suffisant pour déclencher de nombreuses réactions. Entre surprise, humour et complicité assumée, les supporters ont immédiatement compris qu’il s’agissait d’un clin d’œil affectueux entre deux anciens partenaires.

Car à Paris, Mbappé et Kurzawa entretenaient une relation réputée très complice.

Mbappé et Kurzawa, une amitié née au PSG

Durant leurs années communes au PSG, les deux internationaux français partageaient une vraie proximité dans le vestiaire. Blagues, vidéos virales et célébrations complices avaient rythmé leur aventure sous les couleurs parisiennes.

Si leurs trajectoires ont ensuite divergé — Mbappé rejoignant le Real Madrid pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, Kurzawa tentant un nouveau défi exotique en Indonésie — le lien semble intact.

Ce petit chambrage en est la preuve.

Mbappé, superstar… mais permis tardif

L’information a surpris : comment une icône mondiale du football peut-elle attendre 27 ans pour passer son permis ?

En réalité, pour un joueur du niveau de Mbappé, les déplacements sont majoritairement assurés par des chauffeurs ou par le club. Entre les entraînements, les matchs, les voyages et les obligations médiatiques, conduire soi-même n’est pas une priorité.

Mais cette annonce a offert une séquence légère, loin de la pression madrilène et des attentes immenses autour de lui.

Un buzz révélateur d’une image positive

Au-delà de la blague, cet échange montre aussi une chose : Mbappé conserve une image accessible et sympathique auprès de ses anciens coéquipiers. Le chambrage fonctionne parce qu’il s’inscrit dans une relation saine.

Pour Kurzawa, fraîchement arrivé au Persib Bandung, c’est aussi une manière de rester connecté à l’actualité européenne et de rappeler ses années parisiennes.