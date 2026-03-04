ASSE Mercato : Kilmer Sports fonce sur un milieu de terrain, Lucas Stassin le connait bien !

Le mercato estival se prépare déjà en coulisses du côté de l’AS Saint-Étienne. Alors que les Verts sont pleinement engagés dans la course à la montée en Ligue 1, les dirigeants anticipent déjà la prochaine saison. L’objectif est clair : renforcer l’effectif pour franchir un cap en cas d’accession dans l’élite. Et un nom a retenu l’attention de la cellule de recrutement stéphanoise : Arthur Piedfort.

Selon Jeunes Footeux, le milieu défensif belge de 21 ans, actuellement au KVC Westerlo, est suivi de très près par les Verts. Un dossier qui pourrait même rappeler une opération récente : celle de Lucas Stassin.

Un axe Westerlo – Saint-Étienne qui a déjà bien fonctionné

Depuis l’arrivée de Stassin dans le Forez à l’été 2024, les liens entre Saint-Étienne et Westerlo se sont renforcés. L’attaquant belge, recruté pour environ 10 millions d’euros, reste aujourd’hui l’un des investissements majeurs du projet porté par Kilmer Sports Ventures. Il n’est donc pas surprenant de voir les recruteurs stéphanois revenir observer le championnat belge.

Arthur Piedfort connaît d’ailleurs très bien Lucas Stassin : les deux joueurs ont évolué ensemble à Westerlo. Un détail qui pourrait faciliter son intégration à Geoffroy-Guichard en cas de transfert.

Un profil moderne de numéro 6

Formé au PSV Eindhoven avant de rejoindre Westerlo en 2023, Piedfort s’est rapidement imposé comme un titulaire régulier en Jupiler Pro League.

À 21 ans, il incarne un profil très recherché dans le football moderne : celui du milieu défensif capable d’organiser le jeu.

Avec son gabarit solide (1,86 m) et son pied droit sûr, il se distingue par :

une excellente première relance

une qualité de passes courtes et rapides

une vision du jeu qui permet de fluidifier la circulation du ballon

Plutôt que de multiplier les interventions spectaculaires, Piedfort privilégie l’anticipation et le placement. Une intelligence de jeu qui lui permet souvent d’intercepter les ballons avant même que les situations dangereuses ne se développent.

Un joueur déjà décisif

Cette saison, le jeune international Espoirs belge affiche des statistiques intéressantes pour un joueur évoluant devant la défense : 2 buts et 3 passes décisives.

Mais son apport dépasse largement les chiffres. Piedfort couvre énormément de terrain, sécurise la zone axiale et excelle dans la récupération des seconds ballons.

Sa capacité à enchaîner rapidement les transmissions vers l’avant en fait un véritable métronome au milieu.

Un profil qui pourrait parfaitement s’intégrer dans l’organisation stéphanoise.

Une concurrence déjà présente

L’ASSE devra toutefois faire face à la concurrence. Deux clubs de Ligue 1 dont l’identité n’a pas filtré pour l’instant.suivent également de près la progression du joueur.

Sous contrat avec Westerlo jusqu’en 2027, Piedfort ne souhaiterait pas prolonger. Le club belge est donc ouvert à une vente lors du prochain mercato.

Sa valeur marchande est estimée autour de 8 millions d’euros, un montant important mais cohérent pour un joueur de son potentiel.

Un mercato ambitieux en préparation

Du côté de Saint-Étienne, ce dossier illustre la stratégie du projet Kilmer Sports : miser sur de jeunes talents à fort potentiel issus de championnats voisins. Après le pari réussi avec Lucas Stassin, les Verts pourraient tenter un nouveau coup en Belgique. Et avec un club qu’ils connaissent bien.