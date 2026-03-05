RC Lens Mercato : un transfert XXL pourrait ouvrir la porte au retour de Khusanov ?

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le mercato pourrait bien réserver un énorme mouvement du côté du RC Lens. En effet, le défenseur central Samson Baidoo, révélation de la saison en Ligue 1, attise déjà les convoitises des plus grands clubs européens… et un transfert pourrait même provoquer un retour surprise d’Abdukodir Khusanov dans l’Artois.

Manchester City en pole pour Baidoo

Selon le journaliste Ekrem Konur, Manchester City aurait pris une longueur d’avance dans le dossier Samson Baidoo. Le club anglais envisagerait même une stratégie bien connue : recruter le joueur dès cet été, puis le laisser une saison supplémentaire en prêt à Lens afin qu’il poursuive sa progression.

À seulement 21 ans, l’international autrichien d’origine ghanéenne s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus prometteurs du championnat. Puissant dans les duels, propre à la relance et doté d’une lecture du jeu déjà très mature, Baidoo coche toutes les cases du défenseur moderne.

EXCL: Man City lead the race for RC Lens star Samson Baidoo and are reportedly willing to loan him back next season.



Liverpool, Dortmund & Inter also keeping close tabs on the 21-year-old centre-back.



Lens could demand €45m–€55m.👀@Ekremkonur https://t.co/OkQloZYj4E — Sportsboom (@Sportsboomcom) March 2, 2026

Une bataille entre cadors européens

Manchester City n’est cependant pas seul sur le dossier. Liverpool FC surveille également de près l’évolution de la situation, tout comme Borussia Dortmund et Inter Milan.

Face à cet intérêt massif, Lens pourrait fixer le prix de son défenseur entre 45 et 55 millions d’euros. Une somme importante, mais cohérente avec le marché actuel des jeunes défenseurs centraux à fort potentiel.

Khusanov, un retour possible à Lens ?

Dans ce contexte, une autre piste pourrait émerger. Peu utilisé depuis son départ de Lens, Abdukodir Khusanov n’a disputé qu’une petite dizaine de matchs cette saison. Une situation qui pourrait pousser Manchester City à envisager un prêt du défenseur ouzbek pour relancer sa progression.

Lens pourrait alors tenter de récupérer Khusanov dans l’opération, avec une partie de son salaire prise en charge par le club anglais. Une solution qui permettrait aux Sang et Or de compenser un éventuel départ de Baidoo tout en récupérant un joueur qui connaît déjà l’environnement lensois.

Un scénario encore incertain

Pour l’instant, rien n’est acté. Mais dans un marché où les jeunes défenseurs peuvent dépasser les 50 millions d’euros, l’avenir de Samson Baidoo pourrait rapidement devenir l’un des gros feuilletons du mercato lensois.

Et si le transfert se concrétise, le retour d’Abdukodir Khusanov pourrait bien devenir l’une des surprises de l’été dans l’Artois.