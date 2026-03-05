À LA UNE DU 5 MAR 2026
[11:00]OM Mercato : un attaquant courtisé par Liverpool pourrait débarquer en catimini à Marseille !
[10:40]RC Lens – OL : Le terrible aveu de Pierre Sage qui ne passe pas auprès des supporters !
[10:20]ASSE : Philippe Montanier en passe de marquer l’histoire, les supporters en folie !
[10:00]OM : La statistique choc d’Habib Beye après l’élimination en Coupe De France…
[09:30]RC Lens Mercato : un transfert XXL pourrait ouvrir la porte au retour de Khusanov ?
[09:00]ASSE Mercato : Les 3 pépites de Ligue 2 que Kilmer Sports doit absolument recruter !
[08:00]OM : L’autopsie d’une saison ratée…
[07:00]PSG : pluie de bonnes nouvelles pour Luis Enrique avant Monaco et Chelsea !
[06:30]Pronostic Athletic Bilbao – FC Barcelone : un succès à San Mamés pour se rapprocher du titre ?
[06:00]ASSE Mercato : que doit faire Kilmer avec Pedro, déjà très courtisé en Ligue 1 ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : un transfert XXL pourrait ouvrir la porte au retour de Khusanov ?

Par Louis Chrestian - 5 Mar 2026, 09:30
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le mercato pourrait bien réserver un énorme mouvement du côté du RC Lens. En effet, le défenseur central Samson Baidoo, révélation de la saison en Ligue 1, attise déjà les convoitises des plus grands clubs européens… et un transfert pourrait même provoquer un retour surprise d’Abdukodir Khusanov dans l’Artois.

Manchester City en pole pour Baidoo

Selon le journaliste Ekrem Konur, Manchester City aurait pris une longueur d’avance dans le dossier Samson Baidoo. Le club anglais envisagerait même une stratégie bien connue : recruter le joueur dès cet été, puis le laisser une saison supplémentaire en prêt à Lens afin qu’il poursuive sa progression.

À seulement 21 ans, l’international autrichien d’origine ghanéenne s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus prometteurs du championnat. Puissant dans les duels, propre à la relance et doté d’une lecture du jeu déjà très mature, Baidoo coche toutes les cases du défenseur moderne.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Une bataille entre cadors européens

Manchester City n’est cependant pas seul sur le dossier. Liverpool FC surveille également de près l’évolution de la situation, tout comme Borussia Dortmund et Inter Milan.

Face à cet intérêt massif, Lens pourrait fixer le prix de son défenseur entre 45 et 55 millions d’euros. Une somme importante, mais cohérente avec le marché actuel des jeunes défenseurs centraux à fort potentiel.

Khusanov, un retour possible à Lens ?

Dans ce contexte, une autre piste pourrait émerger. Peu utilisé depuis son départ de Lens, Abdukodir Khusanov n’a disputé qu’une petite dizaine de matchs cette saison. Une situation qui pourrait pousser Manchester City à envisager un prêt du défenseur ouzbek pour relancer sa progression.

Lens pourrait alors tenter de récupérer Khusanov dans l’opération, avec une partie de son salaire prise en charge par le club anglais. Une solution qui permettrait aux Sang et Or de compenser un éventuel départ de Baidoo tout en récupérant un joueur qui connaît déjà l’environnement lensois.

Un scénario encore incertain

Pour l’instant, rien n’est acté. Mais dans un marché où les jeunes défenseurs peuvent dépasser les 50 millions d’euros, l’avenir de Samson Baidoo pourrait rapidement devenir l’un des gros feuilletons du mercato lensois.

Et si le transfert se concrétise, le retour d’Abdukodir Khusanov pourrait bien devenir l’une des surprises de l’été dans l’Artois.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot