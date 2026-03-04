À LA UNE DU 4 MAR 2026
Arabie saoudite : le verdict est tombé pour Cristiano Ronaldo

Par Laurent Hess - 4 Mar 2026, 16:50
Les supporters d’Al-Nassr FC ont retenu leur souffle. Touché lors du dernier match contre Al-Fayha FC, Cristiano Ronaldo a finalement été victime d’une blessure moins grave que redouté. Le club saoudien a communiqué officiellement sur l’état de santé du quintuple Ballon d’Or.

Une blessure aux ischio-jambiers confirmée

Dans un communiqué publié mardi, Al-Nassr a confirmé que son attaquant souffre d’une lésion aux ischio-jambiers.

Le club a précisé que le joueur de 41 ans avait immédiatement entamé un programme de rééducation.

« Cristiano Ronaldo a été diagnostiqué avec une blessure aux ischio-jambiers après le dernier match contre Al-Fayha. Il a entamé un programme de rééducation et sera évalué jour après jour », a indiqué Al-Nassr.

Si la durée exacte de l’indisponibilité n’a pas été précisée par le club, les premières estimations commencent déjà à circuler.

Une absence estimée entre deux et quatre semaines

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Ronaldo devrait manquer entre deux et quatre semaines de compétition.

Une durée relativement courte compte tenu des inquiétudes initiales.

Cette indisponibilité pourrait toutefois l’empêcher de participer à la prochaine trêve internationale avec le Portugal national football team.

Un timing délicat pour le Portugal

La sélection portugaise doit disputer dans les prochaines semaines sa dernière fenêtre internationale avant la Coupe du monde.

Si sa blessure nécessite réellement plusieurs semaines de repos, Cristiano Ronaldo pourrait être contraint de déclarer forfait.

Un scénario qui permettrait toutefois au capitaine portugais de récupérer pleinement avant les échéances majeures de la saison.

Al-Nassr veut éviter tout risque

Du côté d’Al-Nassr, la priorité reste claire : ne prendre aucun risque avec sa star.

À 41 ans, la gestion physique du joueur est devenue un enjeu majeur. Le staff médical privilégie donc une récupération complète avant un éventuel retour sur les terrains.

Malgré cette absence temporaire, le soulagement domine. La blessure ne semble pas compromettre la suite de la saison de Cristiano Ronaldo.

Et pour les supporters saoudiens comme pour le Portugal, c’est déjà une très bonne nouvelle.

