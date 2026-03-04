À LA UNE DU 4 MAR 2026
Real Madrid, équipe de France : nouvelles révélations très inquiétantes sur la blessure de Kylian Mbappé !

Par Laurent Hess - 4 Mar 2026, 18:21
La blessure au genou de Kylian Mbappé pourrait être bien plus grave que ce qui a été annoncé officiellement par le Real Madrid…

Selon plusieurs médias espagnols, notamment la Cadena SER et l’émission El Larguero, la situation médicale de la star française serait suivie avec une grande inquiétude en interne. Le diagnostic officiel évoque une simple entorse, mais la réalité pourrait être plus complexe.

Un diagnostic officiel qui laisse planer le doute

Lorsque Mbappé s’est blessé au genou, le Real Madrid s’est voulu rassurant. Le club a communiqué en début de semaine sur une entorse sans gravité majeure, laissant entendre que l’attaquant pourrait revenir rapidement.

Mais selon les révélations de la presse espagnole, le ligament croisé postérieur du genou serait fragilisé. Une information qui change totalement la perception de la blessure.

Dans ce type de situation, la prudence est maximale. Une mauvaise gestion de la récupération pourrait entraîner une aggravation de la blessure, voire une rupture ligamentaire.

Une course contre la montre avant la Coupe du monde

La principale inquiétude concerne désormais le calendrier. D’après l’entourage du joueur, Mbappé aurait besoin d’environ 100 jours de récupération complète pour revenir à son meilleur niveau.

Un délai qui correspond précisément à la période restante avant la prochaine Coupe du monde.

Le scénario est donc clair :

  • si la récupération se déroule parfaitement, Mbappé pourrait être prêt à temps ;
  • mais s’il reprend trop tôt, la blessure pourrait s’aggraver et compromettre sa participation au Mondial.

Pour l’équipe de France, la perspective est évidemment préoccupante.

Le Real Madrid soupçonné de minimiser la situation

Ces révélations ont rapidement alimenté les débats en Espagne. Certains observateurs soupçonnent le Real Madrid d’avoir volontairement minimisé la gravité de la blessure afin d’éviter une tempête médiatique.

Le club madrilène n’a pour l’instant pas réagi à ces informations et continue de parler d’une simple entorse.

Mais en interne, la gestion du cas Mbappé serait particulièrement délicate. La priorité reste de protéger l’intégrité physique du joueur, tout en tenant compte des enjeux sportifs de la saison.

Un dossier sensible pour les Bleus

Du côté de l’équipe de France, la situation est surveillée de très près. Mbappé reste l’un des joueurs les plus importants du dispositif des Bleus.

Le sélectionneur et le staff médical devront travailler en étroite collaboration avec le Real Madrid pour éviter tout risque inutile.

Car une chose est sûre : forcer le retour de Mbappé pourrait coûter extrêmement cher.

Les prochaines semaines seront décisives

Pour l’instant, aucune décision n’a été prise concernant une date de retour. Le joueur suit un programme de soins et de récupération afin de stabiliser son genou.

Les prochains examens médicaux seront déterminants pour connaître l’évolution exacte de la blessure.

Une chose est certaine : la situation de Kylian Mbappé est désormais l’un des dossiers médicaux les plus sensibles du football mondial.

Et entre les ambitions du Real Madrid et celles de l’équipe de France, chaque décision sera scrutée avec la plus grande attention.

