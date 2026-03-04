FC Barcelone : Koundé et Baldé révèlent un gros malaise dans le vestiaire blaugrana, Flick valide !

Le FC Barcelone traverse une période particulièrement agitée. En l’espace de quelques jours, plusieurs blessures musculaires ont frappé l’effectif blaugrana, suscitant de fortes inquiétudes en interne…

Après Frenkie de Jong, touché à l’entraînement la semaine dernière, ce sont Jules Koundé et Alejandro Baldé qui ont dû quitter la pelouse blessés lors de la demi-finale retour de la Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid (3-0). Trois blessures musculaires en moins d’une semaine. Une situation qui commence à provoquer de sérieuses tensions au sein du club.

Une série noire qui tombe au pire moment pour le FC Barcelone

Ces blessures arrivent à un moment crucial de la saison pour le Barça. Le club catalan lutte toujours pour les titres en Liga et en Ligue des champions. Le premier à tomber a été Frenkie de Jong, victime d’un problème à la cuisse droite à l’entraînement. Le milieu néerlandais devrait être absent jusqu’au début du mois d’avril. Ensuite, lors du match face à l’Atlético, deux autres cadres ont dû quitter le terrain prématurément.

Jules Koundé souffrirait d’une lésion musculaire à la cuisse gauche et pourrait manquer entre deux et quatre semaines .

. Alejandro Baldé serait également touché à la cuisse gauche et pourrait être absent environ un mois.

Ces absences pourraient également les priver de la prochaine trêve internationale.

Flick sort de sa réserve

Habituellement mesuré dans ses déclarations, Hansi Flick n’a pas caché sa frustration après la rencontre. L’entraîneur allemand a exprimé publiquement son inquiétude face à cette série de blessures.

« Nous avons deux blessures supplémentaires, c’est mauvais signe. Avec Frenkie, cela fait trois joueurs blessés en une semaine. C’est problématique et nous devons en discuter avec les médecins et les préparateurs physiques. »

Une déclaration rare qui traduit un véritable malaise.

La préparation physique pointée du doigt

Selon plusieurs médias catalans, dont RAC1, la confiance entre le vestiaire et le département de préparation physique est sérieusement fragilisée. Certains joueurs ont exprimé leurs doutes auprès du staff concernant les méthodes de travail actuelles. Le responsable de cette cellule, Julio Tous, se retrouve particulièrement exposé. En interne, certains cadres estiment que les programmes physiques ne seraient pas adaptés aux exigences du calendrier actuel.

Un problème déjà signalé en début de saison

Ce malaise ne daterait pas d’hier. Dès le début de la saison, plusieurs joueurs avaient déjà évoqué un problème dans la gestion de la préparation physique. Certains estimaient ne pas effectuer suffisamment de travail physique, ce qui aurait pu affecter leurs performances sur le terrain. Aujourd’hui, la succession de blessures semble relancer ce débat avec encore plus d’intensité.

Un changement pourrait intervenir

Jusqu’à présent, Hansi Flick privilégiait la patience et souhaitait attendre la fin de la saison pour procéder à d’éventuels ajustements. Mais la situation pourrait évoluer plus rapidement que prévu. Les discussions internes se multiplient et certains joueurs réclameraient déjà une réorganisation de la cellule de préparation physique. Au Barça, la saison entre dans sa phase décisive. Et ce malaise interne pourrait bien devenir l’un des dossiers les plus sensibles des prochaines semaines.