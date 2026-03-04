PSG : l’inquiétude grandit autour de Fabien Ruiz, son message est troublant

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Mais que se passe-t-il avec Fabián Ruiz au Paris Saint-Germain ? Le milieu de terrain espagnol, absent des terrains depuis plusieurs semaines, tarde à retrouver la compétition et pourrait manquer des échéances importantes pour le club parisien. Son clan a fait passer un message. Il est troublant…

Une blessure qui traîne

Touché au genou gauche le 20 janvier dernier lors du déplacement en Ligue des champions face au Sporting CP, Fabian Ruiz n’a toujours pas repris l’entraînement collectif. Depuis ce match disputé à Lisbonne, Fabian Ruiz tente de revenir progressivement. Le joueur de 29 ans a bien repris l’entraînement individuel, mais il continue de ressentir des douleurs persistantes au genou.

Une situation qui empêche pour l’instant toute reprise avec le groupe.

Le PSG préfère donc se montrer prudent, même si l’absence du milieu espagnol se fait sentir dans l’entrejeu parisien.

Un message cash envoyé au PSG

Dans les colonnes du Parisien, l’entourage du joueur a tenu à clarifier la situation.

Le message est sans ambiguïté :

« Tant qu’il aura des douleurs, il ne reviendra pas. »

Une déclaration qui sonne comme un avertissement. L’objectif est clair : éviter toute rechute en forçant un retour prématuré.

Ce message s’adresse autant aux supporters qu’au staff de Luis Enrique.

Un risque pour les huitièmes de Ligue des champions

L’incertitude grandit à l’approche des huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Chelsea FC.

Les deux rencontres, prévues les 11 mars et 17 mars, pourraient se dérouler sans Fabian Ruiz.

Une absence qui compliquerait les plans de Luis Enrique, qui compte sur la qualité technique et la vision du jeu du milieu espagnol dans les grands rendez-vous européens.

Un retour toujours flou

Pour l’instant, aucune date précise de retour n’a été fixée. Le staff médical du PSG préfère avancer avec prudence et suivre l’évolution des sensations du joueur.

Cette incertitude laisse planer un doute sur sa disponibilité pour les prochaines semaines. Alors que la saison entre dans sa phase décisive, le PSG aura pourtant besoin de toutes ses forces pour viser ses objectifs, notamment en Ligue des champions. Et donc de Fabian Ruiz…