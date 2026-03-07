Le RC Lens va-t-il enfin aller au bout en Coupe de France ? 

Nos deux journalistes Bastien Aubert et William Tertrin lancent le débat : le RC Lens va-t-il enfin soulever la Coupe de France ?

« Un grand oui ! »

« À deux marches d’un exploit historique, le RC Lens peut sérieusement croire en ses chances de remporter la Coupe de France cette saison. Opposés au Toulouse FC en demi-finale, les Sang et Or arrivent lancés après avoir sorti le favori, l’OL, et comptent bien poursuivre leur aventure. Porté par un collectif solide, beaucoup d’abnégation et la dynamique insufflée par Pierre Sage, le Racing a de solides arguments pour aller au bout.

En cas de qualification, il resterait OGC Nice ou le RC Strasbourg en finale, deux équipes actuellement derrière les Sang et Or au classement de Ligue 1. Autant dire que tous les feux semblent au vert pour rêver d’un premier sacre dans la compétition… même s’il faudra évidemment se méfier du Téfécé, capable de coups d’éclat comme l’a montré son exploit au Vélodrome face à l’OM. »

Bastien Aubert

Y croire plus que jamais !

« Avec cette victoire à l’arrachée à Lyon, je ne peux plus dire le contraire, le RC Lens fait évidemment office de favori. Bastien a raison de le souligner, il faudra quand même se méfier de Toulouse, équipe que Lens a battu 3-0 au match aller, et qui a posé de gros problèmes à l’OM au Vélodrome. Mais sincèrement, dans des saisons comme ça, avec des scénarios pareils, on peut se demander ce qui pourrait arriver de travers à cette équipe lensoise. Un peu comme en 22-23, où ce groupe semblait être porté par quelque chose de plus grand que lui.

Néanmoins, si je peux émettre un bémol, Lens est la seule équipe encore en lice qui n’a jamais remporté le trophée dans son histoire. La pression sera donc décuplée, plus que sur les autres candidats. Attention à ce que cette pression ne soit pas tétanisante pour le groupe, notamment en finale s’il y en a une. Je me rappelle du scénario où Nantes se retrouve mené 4-0 par Toulouse dès la mi-temps en finale en 2023. Toutes proportions gardées, si la pression est trop forte, ce genre de situations est à craindre. Mais pensons positif, Lens a une merveilleuse rencontre à jouer le 21 avril, dans un Bollaert qui s’annonce plus bouillant que jamais. Hâte d’y être ! ».

William TERTRIN

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France