À LA UNE DU 7 MAR 2026
[23:08]FC Barcelone : grâce à un coup de génie de Yamal, le Barça s’impose à Bilbao
[23:01]Toulouse FC – OM (0-1) : Marseille reprend des couleurs et la 3e place, les tops et flops des Olympiens
[22:35]Real Madrid : énorme coup de théâtre dans le dossier Jürgen Klopp !
[22:01]ASSE : les Verts enchaînent face au Red Star et font tomber un record vieux de 10 ans !
[21:30]Le RC Lens va-t-il enfin aller au bout en Coupe de France ? 
[20:57]OM : la banderole assassine des supporters marseillais à Toulouse
[20:37]FC Nantes : Kantari vers un départ imminent, sa réaction est totalement lunaire
[20:14]OM : la compo de Beye pour les retrouvailles avec Toulouse
[20:06]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter l’Athletic Bilbao
[20:00]Le PSG pourrait-il tout perdre cette saison ? 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Le RC Lens va-t-il enfin aller au bout en Coupe de France ? 

Par Bastien Aubert - 7 Mar 2026, 21:30
💬 Commenter
Florian Thauvin (RC Lens)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Nos deux journalistes Bastien Aubert et William Tertrin lancent le débat : le RC Lens va-t-il enfin soulever la Coupe de France ?

« Un grand oui ! »

« À deux marches d’un exploit historique, le RC Lens peut sérieusement croire en ses chances de remporter la Coupe de France cette saison. Opposés au Toulouse FC en demi-finale, les Sang et Or arrivent lancés après avoir sorti le favori, l’OL, et comptent bien poursuivre leur aventure. Porté par un collectif solide, beaucoup d’abnégation et la dynamique insufflée par Pierre Sage, le Racing a de solides arguments pour aller au bout. 

En cas de qualification, il resterait OGC Nice ou le RC Strasbourg en finale, deux équipes actuellement derrière les Sang et Or au classement de Ligue 1. Autant dire que tous les feux semblent au vert pour rêver d’un premier sacre dans la compétition… même s’il faudra évidemment se méfier du Téfécé, capable de coups d’éclat comme l’a montré son exploit au Vélodrome face à l’OM. »

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Bastien Aubert

Y croire plus que jamais !

« Avec cette victoire à l’arrachée à Lyon, je ne peux plus dire le contraire, le RC Lens fait évidemment office de favori. Bastien a raison de le souligner, il faudra quand même se méfier de Toulouse, équipe que Lens a battu 3-0 au match aller, et qui a posé de gros problèmes à l’OM au Vélodrome. Mais sincèrement, dans des saisons comme ça, avec des scénarios pareils, on peut se demander ce qui pourrait arriver de travers à cette équipe lensoise. Un peu comme en 22-23, où ce groupe semblait être porté par quelque chose de plus grand que lui.

Néanmoins, si je peux émettre un bémol, Lens est la seule équipe encore en lice qui n’a jamais remporté le trophée dans son histoire. La pression sera donc décuplée, plus que sur les autres candidats. Attention à ce que cette pression ne soit pas tétanisante pour le groupe, notamment en finale s’il y en a une. Je me rappelle du scénario où Nantes se retrouve mené 4-0 par Toulouse dès la mi-temps en finale en 2023. Toutes proportions gardées, si la pression est trop forte, ce genre de situations est à craindre. Mais pensons positif, Lens a une merveilleuse rencontre à jouer le 21 avril, dans un Bollaert qui s’annonce plus bouillant que jamais. Hâte d’y être ! ».

William TERTRIN

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot