Real Madrid : grâce à Valverde, les Merengue s’imposent sur le fil contre le Celta Vigo

Le Real Madrid a décroché une victoire précieuse sur la pelouse du Celta Vigo (1-2) lors de la 27e journée de Liga. Dans une rencontre longtemps équilibrée, Federico Valverde a délivré les siens dans le temps additionnel et permis aux Madrilènes de repartir avec trois points importants.

Tchouaméni lance le Real

Le match avait pourtant bien commencé pour le Real Madrid. Après un premier arrêt décisif de Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni a ouvert le score dès la 11e minute grâce à une frappe qui a terminé au fond des filets après avoir touché le poteau.

Malgré cette ouverture du score rapide, les Madrilènes n’ont pas réussi à maîtriser totalement la rencontre. Le Celta Vigo a réagi et a fini par égaliser grâce à Borja Iglesias à la 25e minute, relançant complètement la partie.

Une fin de match décisive

La seconde période a été plus fermée, avec peu d’occasions franches de part et d’autre. Le Real Madrid a manqué de créativité offensive, notamment en l’absence de Kylian Mbappé, blessé.

Alors que le match semblait se diriger vers un match nul, Federico Valverde a surgi dans les arrêts de jeu pour inscrire le but de la victoire à la 90e+4 minute. Ce but tardif a offert un succès aussi précieux qu’inespéré aux Merengues.

Une victoire importante pour Madrid

Grâce à ce succès obtenu sur le fil, le Real Madrid poursuit sa course en Liga et revient à un point du FC Barcelone.

Même si le contenu du match n’a pas toujours été convaincant, les Madrilènes repartent avec l’essentiel : trois points qui pourraient compter dans la lutte pour le titre.