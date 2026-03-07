FC Nantes : la compo de Kantari pour sauver sa peau dans le derby face à Angers

Voici la compo officielle du FC Nantes pour affronter Angers dans le derby.
Ce samedi, le FC Nantes accueille Angers SCO pour un derby qui va valoir très cher. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Ahmed Kantari, qui pourrait bien prendre la porte en cas de mauvais résultat. Coup d’envoi à 17h à la Beaujoire.
La compo du FC Nantes
Lopes (cap) – Centonze, Awaziem, Yusuf, Cozza, Machado – Lepenant, Kaba, Leroux – Abline, Ganago.
﹅ Le XI de départ face à Angers.#OnEstNantes pic.twitter.com/Zeg4BcYufY— FC Nantes (@FCNantes) March 7, 2026