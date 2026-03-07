À LA UNE DU 7 MAR 2026
FC Nantes : la compo de Kantari pour sauver sa peau dans le derby face à Angers

Par William Tertrin - 7 Mar 2026, 16:09
💬 Commenter
Voici la compo officielle du FC Nantes pour affronter Angers dans le derby.

Ce samedi, le FC Nantes accueille Angers SCO pour un derby qui va valoir très cher. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Ahmed Kantari, qui pourrait bien prendre la porte en cas de mauvais résultat. Coup d’envoi à 17h à la Beaujoire.

La compo du FC Nantes

Lopes (cap) – Centonze, Awaziem, Yusuf, Cozza, Machado – Lepenant, Kaba, Leroux – Abline, Ganago.

