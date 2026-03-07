À LA UNE DU 7 MAR 2026
PSG Mercato : Luis Enrique s’agace en interne et pourrait déclencher un transfert XXL

Par William Tertrin - 7 Mar 2026, 16:40
Luis Enrique sur la pelouse de Louis-II après la victoire du PSG à Monaco en Champions League.
Pendant que Luis Enrique commence à s’agacer en interne, le PSG s’interroge sur l’avenir de Khvicha Kvaratskhelia, et Arsenal est prêt à tenter un transfert XXL.

Sous contrat jusqu’en 2029, Khvicha Kvaratskhelia est l’un des actifs offensifs les plus précieux du PSG. Mais le club parisien n’a jamais vraiment trouvé la formule idéale pour valoriser le prodige géorgien, recruté pour 70 millions d’euros. Statistiques en demi-teinte cette saison : 4 buts, 3 passes décisives en Ligue 1, un taux de passes réussies sous les 50 % et 21 apparitions où il n’a pas toujours convaincu. Les dirigeants s’interrogent : faut-il encore attendre l’explosion ou saisir l’opportunité d’une belle vente ?

Paris ouvert à discuter : la porte s’ouvre pour les Gunners

Après une adaptation complexe et une forte concurrence offensive au PSG, un départ de Kvaratskhelia est désormais envisagé, selon Fichajes.net. La direction du club de la capitale reste ferme : le prix de départ ne sera pas en dessous de l’investissement initial. Avec sa valeur qui dépasse les 90 millions d’euros, le transfert s’annonce comme l’un des dossiers chauds du marché européen. De quoi aiguiser les appétits… et particulièrement celui d’Arsenal.

Arsenal en embuscade : le profil idéal pour Arteta

Séduit par la créativité et la polyvalence de Kvaratskhelia, Arsenal avance en force. L’international géorgien (47 sélections, 20 buts) séduit Mikel Arteta grâce à sa capacité à occuper tout le front de l’attaque et à dynamiter les blocs rétractés. Les Gunners rêvent de l’intégrer au sein d’un trio explosif avec Viktor Gyokeres et Bukayo Saka, promettant vitesse, dribble et variété dans la dernière zone adverse.

Luis Enrique déçu de certains joueurs

Paris se retrouve face à un choix stratégique : retenter de relancer Kvaratskhelia dans une équipe en chantier, ou acter son départ et réinjecter une somme colossale pour continuer de façonner l’effectif. Le Géorgien souhaite retrouver un rôle de leader offensif, et certaines rumeurs récentes laissent entendre qu’il commence à agacer le vestiaire. De plus, Luis Enrique se montrerait très déçu des comportements et performances de certains joueurs, estimés inférieurs aux attentes, selon RMC Sport. Peut-être donc que « Kvara » se situe dans le lot.

Un mercato qui s’annonce spectaculaire

L’été du PSG pourrait prendre une tournure inattendue, avec un possible bras de fer autour de Kvaratskhelia. D’autres grands clubs sont à l’affût et le timing sera décisif. Mais Arsenal espère frapper tôt et fort, avant que la concurrence ne se mobilise. Le feuilleton s’annonce bouillant et pourrait redessiner la hiérarchie offensive du PSG tout en offrant à la Premier League une nouvelle étoile. D

