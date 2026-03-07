RC Lens : un groupe décimé pour affronter Metz, deux jeunes à la rescousse

Le groupe du RC Lens pour affronter le FC Metz.

Ce dimanche à 15h, le RC Lens reçoit le FC Metz pour la 25e journée de Ligue 1, avec l’objectif de revenir à 1 point du PSG. Avec 8 absents au total, Pierre Sage devra se passer de Gurtner, Gradit, Baidoo, Antonio, Aguilar, Masuaku, Saïd et Saint-Maximin. Deux jeunes ont donc été appelés à la rescousse, à savoir Oscar Lenne (19 ans) et Erawan Garnier (20 ans), qui peuvent tous les deux évoluer en piston.

Le groupe du RC Lens

Gorgelin, Delplace, Risser – Celik, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou, Lenne – Bulatovic, Sangaré, Sylla, Haidara, Bermont, Thomasson, Garnier – Sotoca, Thauvin, Édouard, Sima, Fofana.