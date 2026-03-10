À LA UNE DU 10 MAR 2026
[21:40]FC Nantes : Halilhodžić officiellement de retour, il prévient les Kita et secoue déjà le vestaire !
[21:20]ASSE : le coup dur se confirme pour Larsonneur
[21:00]Real Madrid : une grande nouvelle tombe pour le retour de Mbappé
[20:30]FC Nantes Mercato : Kita, le LOSC et le FC Barcelone en ont rêvé, il met le Portugal à ses pieds !
[20:00]OM, Stade Rennais, RC Lens Mercato : quel serait le meilleur futur club pour Pablo Pagis (FC Lorient) ? 
[19:48]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Newcastle
[19:30]RC Lens Mercato : l’AS Roma répond déjà aux Sang et Or pour l’avenir d’Abdulhamid
[19:00]ASSE Mercato : un grand rival des Verts a tenté Rayan Fofana (RC Lens) ! 
[18:30]Real Madrid : l’immense tacle d’Arbeloa à Laporta (FC Barcelone) sur l’affaire Negreira
[18:00]PSG Mercato : un signal fort envoyé au FC Barcelone depuis Paris pour un transfert XXL
OM, Stade Rennais, RC Lens Mercato : quel serait le meilleur futur club pour Pablo Pagis (FC Lorient) ? 

Par Bastien Aubert - 10 Mar 2026, 20:00
💬 Commenter
Pablo Pagis (FC Lorient)
La rédaction de But Football Club lance le débat autour du futur de Pablo Pagis (FC Lorient, 23 ans), fortement courtisé en Ligue 1. 

« Le Stade Rennais »

« Si Pablo Pagis en pince pout le RC Lens et rêve secrètement du FC Barcelone, je pense que la destination idéale pour lui reste le Stade Rennais. L’OM, avec la pression constante qui pèse et le lien avec son père Mickaël passé à Marseille en son temps, serait un terrain trop exigeant pour son développement. À Rennes, l’environnement est plus souple et propice à l’épanouissement des jeunes talents. 

Franck Haise, fort de son expérience à la formation du RC Lens, sait parfaitement comment encadrer et faire progresser un joueur prometteur comme Pagis. Cerise sur le gâteau, le milieu offensif de 23 ans connaît déjà bien le SRFC, où il a été pré-formé entre 2012 et 2018, ce qui faciliterait son adaptation et lui permettrait de briller sans se perdre dans un contexte trop pressant. »

Bastien AUBERT

« Le RC Lens »

« L’OM, Rennes, Lens, ça va pas mal pour Pablo Pagis ! Si les contacts se confirment, l’ancien nîmois devrait rejoindre un club bien plus ambitieux que Lorient et il le mérite car c’est vraiment un bon joueur. A sa place, j’irais là où je me sentirais le plus désiré par le coach et toutes les composantes du club. Mais l’OM, non merci, c’est un bourbier, c’est trop risqué. Et entre Rennes et Lens, perso, j’ai un faible pour le RCL. Il y aura sans doute la Ligue des champions, et Pierre Sage sur le banc, avec un projet, un public en or. Le kiff ! Oui, je le verrais bien en Sang et Or, aux côtés de Thauvin et Edouard. Il pourrait se régaler là-bas et poursuivre sa progression. Il serait bien ! »

Laurent HESS

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

