PSG Mercato : un ancien parisien affole l’Europe

Par Laurent Hess - 10 Mar 2026, 15:30
Formé au Paris Saint-Germain, Moussa Diaby pourrait bien redevenir l’un des joueurs les plus convoités du prochain mercato estival. Actuellement sous contrat avec Al-Ittihad, l’ailier français serait ouvert à un départ d’Arabie saoudite. Sa situation est suivie de très près…

Une bataille entre géants européens

D’après les informations relayées par Fussball-Daten, pas moins de sept clubs majeurs seraient déjà positionnés sur le dossier Moussa Diaby.

Parmi eux figurent plusieurs poids lourds de Premier League :

  • Chelsea FC
  • Liverpool FC
  • Tottenham Hotspur
  • Newcastle United

Mais la concurrence ne se limite pas à l’Angleterre. Deux autres grands clubs européens seraient également très attentifs :

  • Inter Milan
  • Bayern Munich

Sans oublier le Borussia Dortmund, qui suit l’évolution de l’international français depuis plusieurs saisons.

Diaby prêt à quitter l’Arabie saoudite

Arrivé en Saudi Pro League avec de grandes attentes, Moussa Diaby pourrait déjà envisager un retour en Europe.

À 25 ans, l’ailier français reste dans la pleine force de l’âge et souhaite continuer à évoluer au plus haut niveau, notamment dans les compétitions européennes.

Son profil de joueur explosif, capable de faire des différences en un contre un, reste particulièrement recherché sur le marché des transferts.

Diaby avait explosé en Allemagne

Avant son départ vers l’Arabie saoudite, Moussa Diaby s’était imposé comme l’un des ailiers les plus dangereux de Bundesliga sous les couleurs du Bayer Leverkusen, avant de rejoindre Asdton Villa sous les ordres d’Unaï Emery, autre ancien du PSG.

Ses performances remarquées en Allemagne lui avaient permis de gagner une place en équipe de France.

Rapidité, percussion et sens du but : autant de qualités qui continuent de séduire les recruteurs des plus grands clubs européens. Formé au Paris Saint-Germain, Moussa Diaby fait partie des nombreux talents issus de la formation parisienne qui ont explosé ailleurs. Si aucun retour au PSG n’est évoqué pour l’instant, le parcours du joueur rappelle une nouvelle fois la richesse du centre de formation parisien. Une chose est sûre : le prochain mercato pourrait bien relancer complètement la carrière européenne de Moussa Diaby. Et au vu du nombre de prétendants, la bataille s’annonce déjà spectaculaire.

