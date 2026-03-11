FC Nantes : avec Halilhodzic, les Kita réveillent une page tragique de l’histoire du club

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le retour de Vahid Halilhodžić au chevet du FC Nantes ne laisse personne indifférent. Dans un contexte sportif extrêmement tendu, marqué par la menace de relégation, les dirigeants nantais ont choisi de miser sur l’expérience et le caractère du technicien bosnien. Mais au-delà du défi sportif, cette nomination ravive chez de nombreux supporters un souvenir chargé d’émotion : celui de la disparition tragique d’Emiliano Sala.

Un retour au FC Nantes chargé de symboles

Pour beaucoup de fans des Canaris, le nom de Halilhodzic reste associé à une période forte, où le club avait retrouvé ambition et combativité. « Coach Vahid » traîne une réputation d’entraîneur autoritaire, une image qu’il avait lui-même nuancée en 2019 dans les colonnes du Parisien.

Le Bosnien y confiait sa sensibilité et son attachement profond à ses joueurs. Une dimension humaine que les supporters avaient pu découvrir dans des circonstances tragiques quelques mois plus tôt.

L’hommage bouleversant à Emiliano Sala

La disparition d’Emiliano Sala, décédé dans un accident d’avion dans la nuit du 21 au 22 janvier 2019 alors qu’il rejoignait Cardiff, avait profondément marqué le football français. Halilhodzic avait alors laissé apparaître une émotion rare en conférence de presse.

En larmes devant les médias, il avait évoqué la relation particulière qui le liait à l’attaquant argentin.

« On avait le même langage, celui des attaquants », confiait-il. « Perdre Sala a été comme perdre mon fils. »

Ces images, largement partagées ces derniers jours sur les réseaux sociaux, témoignent du lien fort qui unissait l’entraîneur à son joueur.

Une figure respectée malgré son image de coach dur

Halilhodzic a toujours assumé son exigence, mais il n’a jamais caché son attachement aux hommes qu’il dirige. Son retour au FC Nantes intervient dans une mission délicate : tenter de sauver un club en crise sportive et en perte de repères.

Dans les tribunes de la Beaujoire, l’émotion est palpable. Entre nostalgie et espoir, les supporters voient en lui un dernier recours capable de réveiller l’orgueil nantais.

Une mission presque impossible

Sportivement, la tâche s’annonce immense. Les Canaris sont englués dans la zone rouge et chaque match devient décisif. Mais l’arrivée de Halilhodzic ne se résume pas à un simple choix tactique.

Elle réactive une mémoire collective forte, faite de drames, de solidarité et d’amour du maillot.

Pour beaucoup, le technicien bosnien incarne encore l’âme combative du FC Nantes.

Dans un club en quête de repères, ce retour pourrait être autant émotionnel que salvateur. Reste désormais à savoir si « Coach Vahid » parviendra à transformer cette vague d’émotion en sursaut sportif.