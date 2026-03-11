FC Nantes : Halilhodzic de retour… les Kita déclenchent une guerre des supporters avec le Stade Rennais !

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Le retour de Vahid Halilhodžić au chevet du FC Nantes n’a pas seulement fait réagir les supporters nantais. Dans un contexte sportif très tendu, marqué par la menace de relégation, la nomination du technicien bosnien a aussi déclenché une vague de moqueries du côté du grand rival, le Stade Rennais FC.

Très vite, les réseaux sociaux se sont transformés en véritable champ de bataille entre supporters des deux camps.

Rennes ironise, le FC Nantes contre-attaque

Tout est parti d’une publication du site Actu SRFC qui a lancé une pique aux Canaris :

« Pendant que Nantes embauche Vahid, Rennes fête ses 125 ans avec un maillot collector et une possible qualification en Europe. »

Une phrase qui a immédiatement enflammé les commentaires.

Les supporters nantais ont répondu avec virulence, rappelant le palmarès historique du club et ses titres de champion de France. Certains ont souligné que, malgré les difficultés actuelles, Nantes possède une identité et une histoire que Rennes ne pourrait égaler.

D’autres messages ont également critiqué la gestion des dirigeants rennais, estimant que les investissements importants du club breton n’avaient pas permis de construire un palmarès comparable.

Un duel historique qui dépasse le terrain

La rivalité entre Nantes et Rennes ne date pas d’hier. Chaque confrontation sportive ravive une opposition régionale forte, faite de fierté et de tradition.

Mais cette fois, le clash se joue hors du terrain, sur fond de situation sportive opposée.

Alors que Rennes vise une qualification européenne, Nantes lutte pour son maintien en Ligue 1.

De quoi alimenter les provocations et les comparaisons entre passé glorieux et présent plus compliqué.

L’argument de l’histoire contre celui du présent

Dans les échanges, deux visions du football s’opposent clairement.

Les supporters nantais mettent en avant les trophées, les légendes et l’identité du club.

À l’inverse, certains fans rennais estiment que les émotions du football se vivent dans l’instant et que les jeunes générations s’identifient davantage aux performances actuelles qu’aux exploits du passé.

Un débat classique mais toujours explosif dans le football français.

Halilhodzic, symbole d’un sursaut attendu

Au cœur de cette guerre de mots, le retour de Halilhodzic symbolise surtout la volonté des dirigeants nantais de provoquer un électrochoc.

Coach réputé pour son exigence et sa capacité à remobiliser un groupe en difficulté, il incarne l’espoir d’un sursaut dans la course au maintien.

Reste à savoir si cette nomination permettra au FC Nantes de répondre sur le terrain… et de faire taire définitivement les moqueries venues de Bretagne.