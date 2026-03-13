ASSE : le contraste hallucinant de la saison des Verts en Ligue 2 !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

« Ça va vite le football ! »

Cette phrase n’a sans doute jamais été aussi vraie que pour l’AS Saint-Étienne cette saison. En l’espace de quelques semaines seulement, les Verts sont passés d’une crise profonde à une lutte acharnée pour la montée. Un retournement spectaculaire qui illustre parfaitement la folie de la Ligue 2.

Une ASSE au bord du gouffre

Retour à la 21e journée de Ligue 2. L’ASSE traverse alors l’une des périodes les plus compliquées de sa saison. La défaite à domicile contre US Boulogne (0-1) sonne comme un coup de massue pour les Stéphanois.

Ce match sera d’ailleurs le dernier sur le banc pour l’entraîneur norvégien Eirik Horneland. Une séparation devenue inévitable tant les résultats ne suivent plus.

À ce moment-là, le constat est brutal :

Une équipe en manque total de repères

Une attaque en panne, notamment Lucas Stassin qui n’a plus marqué depuis plusieurs mois

Une 5e place décevante au classement

au classement 7 points de retard sur le leader ES Troyes AC

Pour un club possédant le plus gros budget de Ligue 2, la situation ressemble alors à un véritable échec sportif. L’ombre d’une saison ratée plane sur Geoffroy-Guichard.

Le déclic Montanier qui change tout

Et puis le football bascule.

L’arrivée de Philippe Montanier sur le banc stéphanois agit comme un électrochoc. Avec des idées simples et efficaces, le technicien français redonne rapidement une identité à l’équipe.

Les changements sont visibles :

Un bloc plus compact et solide

Une équipe plus disciplinée tactiquement

Une attaque qui retrouve enfin de l’efficacité

Symboles de cette renaissance offensive : Lucas Stassin qui retrouve le chemin des filets et un Irvin Cardona redevenu décisif dans les moments clés.

« 𝐂̧𝐚 𝐯𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥 ! »



L'évolution du classement de Ligue 2 BKT depuis la 21ème journée 👇 pic.twitter.com/C5uNE1zYQu — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) March 12, 2026

Un retour spectaculaire dans la course à la montée

Le contraste est tout simplement saisissant.

Cinq journées plus tard, à la 26e journée, l’ASSE est méconnaissable… mais dans le bon sens du terme. Les Verts ont totalement relancé leur saison et se retrouvent désormais 2e de Ligue 2, une place synonyme de remontée directe en Ligue 1.

Encore plus impressionnant : l’écart avec le leader ES Troyes AC est désormais réduit à seulement deux points.

La saison stéphanoise a changé de dimension.

Ce qui ressemblait à une saison ratée est en train de se transformer en véritable mano à mano pour la première place. Et à ce rythme, les Verts peuvent désormais rêver beaucoup plus grand.

Dans une Ligue 2 toujours imprévisible, une chose est sûre : l’ASSE est de retour dans la course.