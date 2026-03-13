Stade Rennais : Haise annonce des nouvelles mitigées avant le choc face au LOSC

Avant le choc entre le Stade Rennais et le LOSC, Franck Haise a donné des nouvelles mitigées de son effectif.

Le Stade Rennais prépare un rendez-vous crucial face au LOSC, dimanche soir (20 h 45) au Roazhon Park, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Mais à deux jours de cette affiche importante dans la course à l’Europe, et en plus de la sérieuse blessure de Jérémy Jacquet, deux incertitudes planent encore dans l’effectif breton : Sebastian Szymański et Alidu Seidu.

Deux joueurs ménagés toute la semaine

Comme rapporté par Ouest-France, les deux joueurs rennais ont passé la semaine loin des terrains d’entraînement. Le milieu offensif polonais souffre d’une alerte musculaire survenue lors de la large victoire à Nice (4-0). Titulaire lors de cette rencontre, il n’était pas revenu en seconde période, remplacé à la pause par précaution afin d’éviter toute aggravation.

De son côté, le défenseur ghanéen Alidu Seidu est gêné par une douleur à la cheville. Les deux joueurs ont donc suivi un programme aménagé avant de reprendre doucement l’entraînement ce vendredi.

En conférence de presse, l’entraîneur rennais Franck Haise a expliqué la situation avec prudence : les deux joueurs « n’ont repris qu’aujourd’hui sur une séance light » et leur état sera réévalué après la séance de samedi. Leur présence dans le groupe, voire dans le onze de départ, dépendra donc de l’évolution de leurs sensations.

Deux bonnes nouvelles pour compenser

Si Szymański devait finalement déclarer forfait ou débuter sur le banc, plusieurs options s’offrent au staff rennais. Lors du match à Nice, c’est Djaoui Cissé qui avait pris la relève dès la reprise de la seconde période. Une autre alternative crédible se nomme Ludovic Blas. Entré en cours de jeu sur la Côte d’Azur, l’ancien Nantais avait marqué et confirmé son impact en sortie de banc. Selon Franck Haise, Blas est d’ailleurs l’un des joueurs les plus proches d’intégrer le onze de départ au vu de ses performances à l’entraînement, même si son positionnement exact reste encore ouvert.

Malgré tout, au rayon des bonnes nouvelles, Nagida et Frankowski sont bien opérationnels. Le premier était sorti sur blessure à Nice, tandis que le second va faire son retour alors qu’il n’a plus joué depuis le 31 janvier à cause d’une blessure au mollet.

Un choc direct pour l’Europe

La rencontre face à Lille s’annonce décisive pour la suite de la saison. Rennes occupe actuellement la cinquième place avec 43 points, juste devant le club nordiste, sixième avec 41 unités.

Dans ce contexte, la présence ou non de Szymański et Seidu pourrait peser dans l’équilibre rennais. Le staff breton espère donc obtenir des signaux positifs lors de la dernière séance avant de dévoiler le groupe.

Verdict attendu samedi, à la veille d’un duel qui pourrait peser lourd dans la course aux places européennes.