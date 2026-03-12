Stade Rennais : Franck Haise a encore fait parler de lui au RC Lens

En conférence de presse, Pierre Sage, entraîneur du RC Lens, a évoqué le travail réalisé par Franck Haise dans le passé, lui qui est désormais au Stade Rennais.

Alors que la saison 2025‑2026 de Ligue 1 bat son plein, l’ombre de Franck Haise plane toujours sur le football français, et y compris dans le Pas-de-Calais. Ancien entraîneur du RC Lens, Haise a construit une identité de jeu fondée sur l’intensité et le collectif, une philosophie qui continue d’être commentée par ses anciens collaborateurs comme par ses adversaires.

Haise a depuis pris les commandes du Stade Rennais, succédant à Habib Beye sur le banc rennais avec pour mission d’insuffler cette même exigence de performance dans la Bretagne : un style de jeu ambitieux, structuré et intense.

L’intensité comme marque de fabrique selon Pierre Sage

Interrogé en conférence de presse sur la capacité de son équipe à maintenir un niveau d’intensité élevé sur la durée des matchs, Pierre Sage, l’actuel entraîneur du RC Lens, a livré une analyse claire des facteurs derrière cette dimension du jeu :

« Le premier paramètre, c’est le profil des joueurs. On a des joueurs qui sont en capacité de répondre à ce genre de demande, pour s’entraîner de cette manière au quotidien et pouvoir le faire en compétition en enchaînant.

Le deuxième aspect, ça concerne la culture du club ici puisqu’ils n’ont pas attendu notre arrivée pour être dans cette logique de jeu et cette logique d’intensité. On retrouve ça depuis au moins Franck Haise. C’était déjà une certaine marque de fabrique.

Le troisième aspect, c’est le système d’entraînement qui encourage ça avec un certain nombre de principes méthodologiques qui permettent justement de travailler de manière intensive et qualitative mais aussi un transfert jusqu’à la compétition.

La réunion de ces trois paramètres fait, à un moment donné, qu’on a ce rendu‑là et qu’on arrive à avoir ce rendu‑là à la fois un jeudi et un dimanche pour au moins 60 minutes. »

Lens affirme son projet

Sous la direction de Sage, le RC Lens s’est imposé comme un prétendant sérieux en Ligue 1, obligeant notamment le PSG à considérer Lens comme un adversaire coriace dans la course au titre. Une situation assez historique tellement elle est rare.

Sage, qui s’est installé sur le banc lensois l’été dernier après une transition difficile assurée par Will Still, a maintenu cette pression d’intensité tout en forgeant une identité de jeu propre à ses équipes, ce qui explique, selon lui, que Lens parvienne à rester performant aussi bien lors des rencontres de championnat que dans les déplacements.

Haise à Rennes, Sage à Lens, une influence durable

Si Franck Haise est désormais à la tête du Stade Rennais avec l’objectif de dynamiser le collectif breton, son empreinte reste visible à Lens. À Rennes, il est au sein d’un club avec de fortes attentes, et tentera d’y insuffler la même intensité qui a marqué son passage à Lens.

De son côté, Pierre Sage poursuit son œuvre à Lens, convaincu que l’intensité, lorsqu’elle est conjuguée à une culture de club solide et à une préparation méthodique, permet de faire la différence match après match. Et l’histoire lui donne pour l’instant raison…