RC Lens Mercato : un ou deux cadres sur le départ, Sage lance un message aux dirigeants

En conférence de presse, Pierre Sage a déjà donné le ton pour le mercato estival qui attend le RC Lens.

Avec 56 points pris au bout de 25 journées de Ligue 1, le RC Lens a officiellement validé sa place dans le top 6 du championnat. Une performance remarquable pour les Sang et Or, qui confirme la solidité et la régularité de leur saison. Cette position leur ouvre les portes de la scène européenne pour la saison prochaine, une étape majeure dans le développement du club et dans sa volonté de retrouver une dimension continentale. Reste désormais à savoir quelle compétition européenne le club va intégrer, même si la qualification pour la Ligue des Champions semble largement à leur portée au vu de leur avance au classement et de la qualité de leur effectif.

Sage donne le ton

Cet été, les dirigeants lensois auront un été chargé, avec de nombreux dossiers à gérer. Plusieurs joueurs clés arrivent en fin de contrat (Thomasson, Saïd…), et certains sont très sollicités sur le marché, comme Risser, Baidoo ou encore Sangaré. La direction devra donc faire preuve de prudence et de stratégie pour conserver les pièces maîtresses de l’effectif tout en renforçant l’équipe à certains postes clés. Les prochaines semaines s’annoncent donc déterminantes pour la configuration de l’équipe qui évoluera en Europe.

En conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur Pierre Sage a tenu à envoyer un message subtil mais clair à sa direction, dans des propos rapportés par Lensois.com : « En jouant l’Europe, le maintien de l’effectif dans ses grandes lignes à 80 ou 90 % serait un avantage. À l’inverse, si on doit changer beaucoup de joueurs et réinitialiser les logiciels, ce sera peut-être un peu plus long. En tout cas, le niveau de performance sera un peu plus décalé dans la saison. » Ce commentaire souligne l’importance pour le club de conserver une certaine continuité dans le groupe, afin de ne pas perdre l’élan acquis cette saison.

Lens va devoir vendre pour 45 millions d’euros

Si l’effectif lensois a connu plusieurs changements ces derniers mois, Pierre Sage insiste donc sur la nécessité de stabilité lors du prochain mercato. Il faudra à la fois sécuriser les joueurs essentiels, et recruter des profils capables d’apporter un vrai plus à cette équipe. L’objectif est clair : ne pas repartir de zéro et éviter une période d’adaptation trop longue qui pourrait nuire aux performances, surtout face aux exigences européennes.

Si le club pourrait probablement se séparer d’un ou deux joueurs majeurs dans le meilleur des cas (objectif de ventes pour 45 millions cet été comme l’avait souligné Benjamin Parrot), l’idée est de bâtir une équipe compétitive et ambitieuse, capable de rivaliser sur plusieurs fronts la saison prochaine.

Le RC Lens se trouve donc à un moment charnière de son histoire récente. Après avoir consolidé sa place parmi l’élite du football français, le club doit désormais préparer une transition intelligente vers l’Europe, en équilibrant continuité et renforts ciblés. La stratégie de ce mercato pourrait bien déterminer la réussite ou non de la prochaine saison sur la scène continentale.