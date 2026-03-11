Si Mamadou Sangaré semble parti pour être transféré au mercato estival, un autre joueur de Pierre Sage pourrait rapporter un chèque juteux au RC Lens.

Le RC Lens peut déjà s’inquiéter au mercato. Alors qu’un départ du très courtisé Mamadou Sangaré pourrait se produire cet été, le Racing pourrait bien réaliser une autre très grosse opération financière dans les prochains mois avec Ismaëlo Ganiou.

Un match qui a marqué les esprits

La récente victoire du RC Lens face au FC Metz (3-0) a notamment permis à un joueur de marquer les esprits et de confirmer les belles attentes déjà entrevues cette saison. Ganiou a en effet livré une prestation solide qui n’a pas échappé aux observateurs du football. Parmi eux, le consultant Walid Acherchour n’a pas caché son enthousiasme concernant le potentiel du joueur. « J’ai tellement la vision du gros transfert pour Ganiou. Intelligence, anticipations, humilité défensive à travailler pour les autres, calme. Il y a 2/3 images d’erreurs mais ça ne résume tellement pas ses matchs avec Lens. » Une déclaration forte qui résume parfaitement la tendance actuelle : Ganiou est déjà perçu comme un futur gros transfert du club artésien.

Le RC Lens prêt à répéter ses coups gagnants ?

Depuis plusieurs saisons, le RC Lens s’est forgé une solide réputation dans la détection et la valorisation des jeunes talents. Le club nordiste a déjà réussi plusieurs ventes très lucratives ces dernières années, et le scénario pourrait bien se répéter. Si le dossier Sangaré devait effectivement aboutir cet été, le profil de Ganiou, jeune, prometteur et déjà performant au plus haut niveau, correspond parfaitement aux joueurs qui attirent les recruteurs européens.

Un potentiel énorme sur le marché

Avec seulement quelques apparitions marquantes, Ganiou commence déjà à se construire une vraie réputation. Son intelligence de jeu, sa capacité d’anticipation et son calme dans les moments chauds séduisent. Dans un marché où les défenseurs prometteurs sont très recherchés, le RC Lens pourrait donc se retrouver en position idéale pour négocier un transfert particulièrement juteux dans les prochaines saisons. Une perspective qui confirme encore une fois la stratégie sportive et économique du club artésien : former, révéler… puis vendre au moment opportun.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France