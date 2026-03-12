RC Lens : pluie de mauvaises nouvelles pour Pierre Sage avant le déplacement à Lorient

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le RC Lens se prépare à un déplacement délicat sur la pelouse du FC Lorient pour la 26ᵉ journée de Ligue 1. Mais avant ce rendez-vous, l’entraîneur lensois Pierre Sage doit faire face à une véritable hécatombe à l’infirmerie.

Entre blessures et incertitudes, le technicien des Sang et Or devra encore composer avec un groupe largement diminué.

Une longue liste d’absents

Pour ce déplacement en Bretagne, plusieurs joueurs importants manqueront toujours à l’appel.

Le RC Lens devra se passer de :

Régis Gurtner (ischio)

(ischio) Jonathan Gradit (tibia-péroné)

(tibia-péroné) Ruben Aguilar (mollet)

(mollet) Kyllian Antonio (pied)

(pied) Samson Baidoo (ischio)

(ischio) Wesley Saïd (ischio)

(ischio) Allan Saint-Maximin (mollet)

Une situation compliquée pour Pierre Sage, qui doit gérer depuis plusieurs semaines un effectif fortement touché par les blessures.

Saint-Maximin espéré pour Angers

Une petite éclaircie pourrait toutefois arriver rapidement.

Le retour de Allan Saint-Maximin est en effet espéré pour la réception du Angers SCO la semaine prochaine.

L’ailier lensois poursuit actuellement sa récupération et pourrait apporter un vrai plus offensif à l’équipe lors de ce match.

Mais pour le déplacement à FC Lorient, il faudra encore faire sans lui.

Des retours attendus après la trêve

Le véritable soulagement pourrait intervenir après la trêve internationale.

Le staff lensois espère récupérer plusieurs joueurs importants à cette période, notamment :

Ruben Aguilar

Wesley Saïd

Samson Baidoo

Autant de retours qui pourraient redonner de la profondeur à l’effectif pour la dernière ligne droite de la saison.

Autre bonne nouvelle : Nidal Celik, sorti par précaution à la mi-temps contre le FC Metz après une gêne aux ischios, est finalement opérationnel.

Masuaku suspendu ?

La situation pourrait toutefois encore se compliquer avec le cas de Arthur Masuaku.

Le piston gauche attend la décision de la commission de discipline de la Fédération française de football après son carton reçu contre l’Olympique Lyonnais en Coupe de France.

Et du côté de Pierre Sage, l’optimisme reste limité concernant sa disponibilité.

Un déplacement piège pour Lens

Avec un effectif aussi réduit, le déplacement sur la pelouse du FC Lorient s’annonce particulièrement délicat.

Pour Pierre Sage, l’objectif sera clair : tenir malgré les absences en attendant les renforts espérés après la trêve internationale.

Car dans ce contexte, chaque point pris pourrait avoir une importance capitale pour les Sang et Or.