RC Lens : le pari parfait du mercato vaut déjà 35M€ !

Par Louis Chrestian - 12 Mar 2026, 08:20
Le RC Lens continue de confirmer la solidité de son projet sportif et économique. Selon les derniers chiffres publiés par le CIES Football Observatory, l’effectif du club artésien est aujourd’hui estimé à 238 millions d’euros sur le marché des transferts.

Au sein de cet effectif, un joueur se distingue nettement : le défenseur central Samson Baidoo, désormais le joueur le plus valorisé du club, avec une estimation atteignant 34,8 millions d’euros.

Une progression spectaculaire en une saison

Arrivé l’été dernier en provenance du RB Salzburg pour environ 8 millions d’euros, Samson Baidoo représente aujourd’hui l’un des coups les plus rentables du recrutement lensois.

En seulement une saison, la valeur marchande du défenseur autrichien a été multipliée par plus de quatre. Une progression impressionnante qui illustre parfaitement la capacité du RC Lens à développer ses joueurs et à valoriser son effectif.

Un pilier défensif devenu incontournable

Cette explosion de sa valeur n’a rien d’un hasard. Depuis son arrivée dans l’Artois, Baidoo s’est rapidement imposé comme un véritable roc défensif. Sa solidité dans les duels, sa lecture du jeu et sa capacité à relancer proprement ont fait de lui un élément central du système lensois.

Son impact sur le terrain a largement contribué à la très bonne saison réalisée par le RC Lens, qui confirme année après année sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du championnat.

Le RC Lens, un modèle de valorisation

Au-delà du cas Baidoo, ces chiffres confirment la stratégie du club nordiste : recruter intelligemment, développer les talents et faire grimper leur valeur sur le marché.

Avec un effectif estimé à 238 millions d’euros, le RC Lens continue de prouver que son modèle sportif et économique est l’un des plus efficaces du football français.

Et si Samson Baidoo poursuit sur cette lancée, il pourrait rapidement attirer l’attention des plus grands clubs européens, confirmant encore un peu plus le savoir-faire lensois en matière de détection et de développement des talents.

