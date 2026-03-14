ASSE : qui doit être nommé capitaine en l’absence de Larsonneur ?

Alors que Gautier Larsonneur est blessé, Philippe Montanier doit nommer un nouveau capitaine par intérim. Julien Le Cardinal fait office de favori pour le coach de l’ASSE, mais qui le mériterait le plus ? C’est notre débat.

Le Cardinal

« Dans ce débat autour du capitanat, Julien Le Cardinal a de beaux arguments en sa faveur, dont celui qui repose avant tout sur son apport immédiat au groupe et le rôle qu’il peut jouer dans cette arrière garde. Arrivé au club lors du mercato d’hiver, il a de suite été glorifié par ses dirigeants et a apporté une nouvelle énergie à l’effectif. Son parcours lui a aussi conféré des qualités de leader sur le terrain, même s’il assume ne pas être un joueur très vocal dans le vestiaire.

En plus de cette expérience, Le Cardinal s’est déjà illustré très rapidement sous le maillot vert avec notamment son but décisif contre Montpellier, une prestation qui a convaincu pas mal de monde, signe qu’il est capable de se montrer solide et clinique dans des matchs clés. C’est presque un capitaine naturel qui a émergé dans le vestiaire stéphanois, tant sa présence rassurante a pesé dans l’animation du jeu et dans l’organisation défensive. Même si j’étais très sceptique le concernant, surtout pour l’avoir vu à Lens, il faut dire qu’il se relance parfaitement à l’ASSE. Avec peut-être un nouveau rôle temporaire ».

William TERTRIN

Le Cardinal ou Moueffek

« Je suis d’accord avec William : Julien Le Cardinal peut être un bon choix. L’ancien brestois est un leader naturel, et il s’est imposé vitesse grand V dans cette équipe stéphanoise à la dérive avant son arrivée. Auteur du but victorieux contre Montpellier pour son premier match avec l’ASSE, Le Cardinal ne pouvait rêver meilleurs débuts, et depuis il confirme et rayonne. Le brassard lui irait bien.

Perso, je pense que Mickaël Nadé est une autre possibilité car il est méritant, mais le robuste gaucher est sans doute plus un lieutenant qu’un capitaine. Hormis Le Cardinal, je ne vois donc qu’Aïmen Moueffek. Le milieu de terrain incarne bien les valeurs vertes, c’est un fidèle,n formé comme Nadé au bon grain de L’Etrat. Mais pour qu’il hérite du brassard, encore faudrait-il qu’il débute la rencontre ce soir à Grenoble, lui qui a basculé vers le banc depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Sa méforme ne plaide pas en sa faveur. Alors même si Le Cardinal vient tout juste d’arriver… »

Laurent HESS