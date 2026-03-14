FC Nantes : un allié inattendu vole au secours de Kantari et flingue Halilhodžić

Récemment limogé du FC Nantes, Ahmed Kantari a reçu un soutien assez inattendu, et le nouveau coach Vahid Halilhodžić en a pris un peu pour son grade.

Rares sont ceux qui pourraient défendre le bilan d’Ahmed Kantari lors de son passage assez décevant au FC Nantes. En 10 matchs de Ligue 1, il a affiché une moyenne de 0,6 point pris par match, soit à peine mieux que Raymond Domenech (0,57) mais avec trois matches en plus. 2 défaites et 8 victoires pour l’ancien joueur du RC Lens, dont le sort était inévitable. Et pourtant, il a été publiquement défendu sur le plateau de L’Équipe de Greg par Charlotte Lorgeré, ancienne joueuse du FC Nantes chez les féminines, et désormais consultante.

« Je n’arrive pas à avaler la pilule. Ahmed Kantari, pour moi, c’était l’homme qui était entre Castro et aussi Kombouaré dans le management et tout. Pour une fois qu’il avait enfin son équipe quasiment au complet, il y a encore beaucoup de matchs où il aurait pu faire la différence. Il y a eu des victoires, notamment contre Le Havre, qui ont fait du bien. Oui, on perd contre Lille, mais c’est 1‑0. On perd contre Angers, mais c’est 1‑0. Donc il essaye de mettre des choses en place et on met tout à la poubelle. Lors de sa conférence de presse, Vahid Halilhodžić disait « il faut de l’exigence », mais il pense que Ahmed Kantari, quand il est arrivé, il n’y avait pas d’exigence, qu’il n’a pas essayé de remobiliser ses troupes ? J’ai l’impression qu’on balaie un peu tout ce qu’il s’est passé », a-t-elle expliqué.

Lorgeré au soutien de son ancien collègue

Sur X, les réactions se sont multipliées, et elles ont évidemment été négatives pour la plupart. « ON A TROUVE QQ’UN QUI DEFEND LE BILAN DE KANTARI. Je vous jure que ce n’est pas une vanne, et qu’elle est 1er degré. Déconnexion totale », a notamment tonné Emmanuel Merceron.

Certains voient dans cette déclaration une petite forme de soutien dans la profession, étant donné que Lorgeré et Kantari ont été amenés à travailler ensemble sur Ligue 1+ cette saison, la plateforme qui retransmet le championnat de France de football. Si l’on pensait qu’il était impossible de trouver un avis positif sur le passage de Kantari à Nantes, Charlotte Lorgeré vient de prouver le contraire.