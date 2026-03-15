OM : Amine Gouiri mérite-t-il vraiment de revenir dans le onze marseillais ?

Sorti blessé à Brest lors de la première d’Habib Beye, Amine Gouiri est revenu assez vite, et a délivré l’OM au bout de l’ennui face à Auxerre vendredi soir. Mérite-t-il maintenant de revenir dans le onze, comme Beye l’a laissé entendre ? C’est notre débat.

« Un candidat logique pour regagner une place de titulaire »

« Oui clairement, et sa performance contre face Auxerre l’illustre parfaitement. Il est rentré et a marqué l’unique but qui a libéré l’OM. Ce qui montre qu’il est non seulement rétabli physiquement mais capable de peser sur les résultats quand l’équipe en a besoin malgré un jeu collectif décevant. Son entrée a changé l’équilibre offensif, et sa capacité à trancher des matchs fermés est précisément ce qu’il manque parfois à Marseille, sachant qu’il aurait même pu inscrire un doublé.

L’analyse du coach va d’ailleurs dans ce sens. Habib Beye a lui‑même annoncé qu’on devrait bientôt voir Gouiri titulaire, évoquant la possibilité de le faire démarrer aux côtés de Pierre‑Emerick Aubameyang tant son apport technique est précieux. Avec déjà six buts en championnat cette saison, sa régularité devant le but et son impact immédiat lorsqu’il entre en jeu en font un candidat logique pour regagner une place de titulaire, et la victoire décisive contre Auxerre en est une preuve forte. »

William TERTRIN

« Ce ne serait pas déconnant »

« Je partage sensiblement l’avis de William. Gouiri a marqué des points en offrant la victoire à l’OM, c’est une évidence. L’ancien lyonnais n’avait plus fait parler de lui depuis longtemps. Depuis qu’il est à l’OM, il est conforme à ce qu’il est depuis le début de sa carrière : un joueur talentueux mais irrégulier et fragile, un intermittent du spectacle.

Maintenant, est-ce qu’il doit réintégrer le onze de départ ? Beye décidera. Mais hier, face à Auxerre, le 4-3-3 mis en place par le successeur de De Zerbi a été bien laborieux, improductif, et basculer vers un 4-2-3-1 dans lequel s’installerait Gouiri permettrait sans doute à l’OM d’envoyer plus de jeu. Perso, je trouve que Beye a assez de joueurs offensifs pour tendre vers un dispositif plus offensif, que Gouiri débute ou non. Je voterais donc pour un passage au 4-2-3-1, avec ou sans l’Algérien présent d’entrée sur le terrain, puisque le rôle de joker a l’air de lui sourire. »

Laurent HESS