Ligue 1 : un ancien de l’OM fait mal au RC Lens, il marche sur les pas de Greenwood

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Lorient mène 1-0 à la mi-temps face au RC Lens ce samedi grâce à un but de Bamba Dieng, l’ancien attaquant de l’OM…

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille confirme une forme étincelante en 2026 et continue de s’imposer comme l’un des hommes forts de cette deuxième partie de saison en Ligue 1.

Dieng en feu en 2026

Avec cette nouvelle réalisation, l’international sénégalais porte son total à 9 buts depuis le début de l’année civile. Une statistique impressionnante qui témoigne de sa montée en puissance sous les couleurs lorientaises.

Selon les données relayées par Stats Foot, seul Mason Greenwood fait mieux en Ligue 1 en 2026, avec 10 buts inscrits sous le maillot marseillais. Une comparaison flatteuse pour Dieng, qui semble désormais franchir un cap dans sa carrière.

Un coup dur pour Lens… et un cadeau pour les concurrents

Ce but face aux Sang et Or pourrait peser lourd dans la course aux places européennes. Une contre-performance lensoise ferait forcément les affaires des concurrents directs comme le PSG, l’OL ou encore l’OM, qui s’est imposé vendredi soir face à Auxerre (1-0).

Pour Lorient, cette dynamique positive repose en grande partie sur l’efficacité retrouvée de Dieng, devenu la principale arme offensive des Merlus ces dernières semaines.

Longtemps considéré comme un talent irrégulier, l’ancien Marseillais semble désormais avoir trouvé la constance qui lui manquait. Si cette forme se confirme, Bamba Dieng pourrait bien devenir l’une des révélations majeures de la phase retour et jouer un rôle clé dans le maintien — voire les ambitions plus élevées — du FC Lorient. La deuxième mi-temps face à Lens s’annonce donc décisive… mais une chose est déjà sûre : Dieng marche désormais sur les traces des meilleurs buteurs du championnat.