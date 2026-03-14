RC Lens : Pierre Sage hausse le ton après la claque à Lorient, Thauvin s’excuse

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Le RC Lens a sans doute laissé filer bien plus que trois points samedi soir sur la pelouse du FC Lorient (1-2). Dans une rencontre capitale pour la course au titre en Ligue 1, les Sang et Or avaient l’occasion de prendre provisoirement la tête du championnat. Au lieu de cela, ils repartent du Moustoir avec une grosse dose de frustration… et des certitudes bousculées.

Au-delà de la polémique liée à l’ouverture du score de Bamba Dieng — plusieurs observateurs estimant qu’une faute aurait dû être sifflée sur un défenseur lensois — c’est surtout la réaction du staff et des joueurs qui marque les esprits. Pierre Sage et Florian Thauvin ont tous deux livré une analyse lucide et inquiétante de la situation.

Pierre Sage : « Un rappel à l’ordre » avant le sprint final

Le manager lensois n’a pas cherché d’excuses. Pour lui, cette défaite doit servir d’électrochoc à un moment charnière de la saison.

« Les chiffres montrent que le plus important, c’est le résultat. On a manqué de présence, on a manqué aussi de coordination sur les côtés pour faire d’autres différences que les centres. C’est un bon rappel à l’ordre comme quoi tous les matchs se jouent, tous les matchs sont importants et toutes les équipes vendent chèrement leur peau », a-t-il expliqué sur beIN Sports.

Une analyse qui traduit la volonté du technicien de transformer cette frustration en moteur pour la suite.

« On est toujours sur notre chemin et ce qui s’est passé aujourd’hui doit être utilisé. D’habitude, on utilise la joie et l’ambition pour s’activer, là on a besoin d’utiliser la frustration. C’est une nouvelle étape pour nous. »

Le message est clair : Lens entre dans une phase mentale différente, où la gestion de la pression sera déterminante, notamment avec une demi-finale de Coupe de France en ligne de mire.

Florian Thauvin assume : « Ça part des attaquants jusqu’à la défense »

Très attendu offensivement, Florian Thauvin a lui aussi livré un discours sans détour après la rencontre. Déçu de ne pas avoir converti les occasions et conscient des lacunes défensives récentes, l’ailier lensois n’a pas cherché à se réfugier derrière la polémique arbitrale.

« On a essayé, on a concédé deux buts, on concède beaucoup de buts ces derniers temps donc ça part des attaquants jusqu’à la défense. C’est tout le monde, il va falloir améliorer ça, faire mieux. »

Un constat collectif qui souligne une réalité inquiétante pour un prétendant au titre. Lens encaisse davantage et semble perdre sa solidité qui faisait sa force ces derniers mois.

Thauvin a également balayé l’argument de la fatigue, preuve d’une volonté d’assumer pleinement cette contre-performance :

« On joue une fois par semaine donc on ne peut pas se cacher derrière ça, c’est la même chose pour tout le monde. On a perdu un match, ça arrive à tout le monde. »

Une déclaration qui traduit une prise de responsabilité importante dans le vestiaire.

Un tournant dans la course au titre ?

Cette défaite pourrait bien marquer un moment clé dans la saison lensoise. Si les Sang et Or restent pleinement engagés dans la lutte pour le titre, ils devront rapidement corriger leurs erreurs pour éviter que ce revers ne laisse des traces.

Le prochain match face à Angers avant la trêve internationale s’annonce déjà décisif sur le plan psychologique. Pierre Sage attend « un visage vraiment conquérant », tandis que le groupe sait désormais qu’il n’a plus de marge d’erreur.

Dans une Ligue 1 plus indécise que jamais, la capacité de réaction du RC Lens pourrait bien déterminer son destin dans les semaines à venir.