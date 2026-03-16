La rencontre entre le GF38 et l’ASSE (0-0) samedi a été émaillée d’incidents entre supporters mais également de palpations abusives, selon une quinzaine de supportrices stéphanoises.

On se souvient que, ces dernières années, des supportrices du RC Lens ont porté plainte à au moins deux reprises en raison de fouilles abusives à l’entrée d’un stade. Ca a été le cas en novembre 2023 après un déplacement au Havre et en avril 2025 après un derby contre le LOSC. Eh bien, ce triste incident a frappé des supportrices de l’ASSE samedi dernier à Grenoble. Selon France Bleu, une quinzaine d’entre elles a dénoncé les palpations d’une stadière identifiée. La direction stéphanoise a fait savoir qu’elle accompagnerait ces fans si jamais elles décident de porter plainte.

« Je comprends leur dégoût et leur déception parce que rien ne se passe au niveau des instances »

Interrogé par la radio, le président de l’Union des Supporters Stéphanois, Jean-Guy Riou, qui était présent à Grenoble, a déclaré : « Certaines supportrices victimes des agissements de cette stadière me disent que de toute façon, elles ne feront rien parce que cela ne servira strictement à rien. Certaines me disent avoir été victimes d’agissements similaires la saison dernière à Monaco, avoir dénoncé ces faits et que rien ne s’était passé depuis au niveau de la justice. Je comprends leur dégoût et leur déception parce que rien ne se passe au niveau des instances. Quand il y a des plaintes pour dénoncer des fouilles abusives, il faut des sanctions et ce n’est pas le cas aujourd’hui. On ne peut pas toujours sanctionner les supporters pour leurs agissements et ne pas sanctionner les personnels chargés de leur accueil pour des agissements qui relèvent du délit. Si le ministère de la Justice continue de ne pas coopérer et de prendre ce sujet à la légère, si les plaintes sont classées sans suite, cela ne sert strictement à rien de faire ce type de signalements. Il faut que tout cela s’arrête et que les stadiers soient véritablement formés ».

Entre ce traitement réservé aux femmes, les violences policières également condamnées par plusieurs clubs cette saison (dont le RC Lens après son match face au PSG) et toutes les mesures liberticides imposées par les autorités, il ne fait pas bon supporter son équipe en Ligue 1 depuis quelques années !

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2