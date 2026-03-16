L’analyse statistique de la rencontre de l’ASSE à Grenoble (0-0) montre que l’équipe de Philippe Montanier n’aime pas du tout se faire rentrer dedans…

Après cinq victoires pour débuter l’ère Philippe Montanier, l’AS Saint-Etienne est quelque peu redescendue de son nuage, samedi à Grenoble (0-0). Le résultat, en soi, n’est pas une contre-performance mais c’est la manière dont ce nul a été concédé qui pose question. Car les Verts ont été loin du niveau affiché ces dernières semaines. Pour savoir s’il s’agit d’un simple jour sans ou d’un essoufflement de l’équipe, le média Peuple Vert a étudié les statistiques de la rencontre. Et en a tiré une conclusion : l’ASSE n’aime pas quand son adversaire lui rentre dedans.

Grenoble a mis beaucoup d’impact dans son jeu

Peuple Vert constate ainsi que le pressing et l’intensité mis dans les duels par les Isériens a considérablement gêné l’ASSE. Sur les 87 duels du match, les locaux en ont remporté 48, soit une moyenne de 55%. Les fautes, en revanche, ont été équitablement réparties (10 au GF38, 11 à l’ASSE), ce qui montre que les Grenoblois ont été intelligents dans leur pressing. Ajoutez à cela une défense solide qui a su mettre sous l’éteignoir Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, et vous obtenez des Verts très loin de leur niveau des dernières semaines. La bonne nouvelle, c’est que c’était à cause de l’adversaire. La mauvaise, c’est que la recette est applicable par tous les autres rivaux de l’équipe de Philippe Montanier.

L’entraineur à casquette aura certainement noté cette faiblesse dans son analyse de la rencontre au stade des Alpes. Nul doute que pour la réception d’Annecy samedi dans le Chaudron, les Verts seront beaucoup plus impactants et déterminés que face à Grenoble…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2