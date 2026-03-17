Prêté au FC Nantes, où il réalise des débuts prometteurs, Mohamed Kaba devrait honorer sa première sélection avec la Guinée lors du rassemblement de fin mars.

Le FC Nantes a trouvé une nouvelle corde à son arc. Mohamed Kaba, prêté cette saison et auteur de débuts prometteurs, va connaître sa première sélection internationale avec la Guinée.

📋La liste des 25 joueurs convoqués par Paulo Duarte pour les deux matches amicaux face au Togo et au Bénin les 27 et 31 mars 2026 !



🆕 Mansour Camara, Mohamed Kaba, Mohamed Touré, Abdoulaye Camara, Lamine Diaby-Fadiga.



🔙 Yakhouba Gnagna Barry, Ilaix Moriba.



Le Syli… pic.twitter.com/AgpyLUVQlk Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari! J'en profite March 13, 2026

Kaba convoqué avec la Guinée

À 24 ans, le milieu formé à Valenciennes confirme qu’il peut faire la différence dans un entrejeu du FC Nantes en difficulté, où même les jeunes talents comme Louis Leroux peinent à briller. Le sélectionneur du Syli national, Paulo Duarte, n’a pas hésité à convoquer Kaba pour le rassemblement prévu du 24 au 31 mars. Au programme : deux matchs amicaux face au Togo et au Bénin, les 27 et 31 mars 2026. Ce sera l’occasion pour le joueur de se montrer sur la scène internationale et de prendre de l’expérience pour le reste de la saison avec Nantes.

Un effet booster sur le FC Nantes ?

Pour Vahid Halilhodzic, cette nouvelle est une vraie bonne nouvelle. Avoir un joueur en confiance et motivé par une première sélection peut booster le moral collectif et apporter de la qualité dans un secteur clé du terrain. Avec Kaba, le FC Nantes peut rêver d’un sursaut dans la course au maintien. Le milieu guinéen pourrait devenir un atout précieux dans les prochaines semaines, combinant expérience, rythme international et fraîcheur mentale pour relancer l’équipe. À moins, évidemment, de ne pas se blesser…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)