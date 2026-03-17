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FRANCE

FC Nantes : pluie de bonnes nouvelles pour Halilhodzic avant le RC Strasbourg 

Par Bastien Aubert - 17 Mar 2026, 08:40
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Vahid Halilhodzic (FC Nantes)
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A peine nommé sur le banc du FC Nantes, Vahid Halilhodzic peut compter sur plusieurs bonnes nouvelles avant de recevoir le RC Strasbourg à La Beaujoire (dimanche, 20h45).

Le timing semble parfait. Fraîchement nommé sur le banc du FC Nantes, Vahid Halilhodzic pourrait difficilement espérer meilleur contexte pour lancer sa mission maintien. Avant la réception du RC Strasbourg à la Beaujoire, les planètes semblent s’aligner. Car en face, le RCSA doute sérieusement.

Avec une seule victoire sur ses sept derniers matchs de Ligue 1, le club alsacien traverse une période délicate. Les hommes de Gary O’Neil restent même sur deux matchs nuls consécutifs (0-0), preuve d’un secteur offensif en panne. Une dynamique fragile… dont Nantes pourrait bien profiter. Mais ce n’est pas tout.

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Chilwell out à Nantes ?

À Nantes, le RC Strasbourg pourrait également être privé d’un élément clé : Ben Chilwell. Le latéral gauche anglais, indispensable dans le système alsacien, s’est blessé aux ischio-jambiers lors du dernier match face au Paris FC. Contraint de quitter ses partenaires en fin de rencontre, il reste très incertain pour le déplacement à Nantes. Un coup dur confirmé par son entraîneur. « Je suis déçu d’avoir perdu Ben Chilwell, on est un peu léger dans ce secteur », a reconnu Gary O’Neil après la rencontre.

Un aveu qui en dit long. Car sans son titulaire indiscutable à gauche, le RC Strasbourg pourrait afficher des fragilités dans un secteur déjà sous tension. Une opportunité en or pour le FC Nantes. Pour Halilhodzic, le scénario est idéal. Un adversaire en manque de confiance, potentiellement affaibli défensivement, et un public de la Beaujoire prêt à pousser : tous les ingrédients sont réunis pour tenter un nouveau départ. Reste désormais à transformer ces signaux positifs en résultat concret.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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