La Fédération Française de Football a tranché : la finale de la Coupe de France 2025-2026 se jouera le vendredi 22 mai à 21 heures au Stade de France, à Saint-Denis.

Le Comité Exécutif de la FFF, réuni ce mardi matin à son siège, a officiellement annoncé la date et le lieu de la finale. L’enceinte dionysienne accueillera donc la 108e finale de la 109e édition de la Coupe de France. Comme à son habitude, la finale de la Coupe Gambardella se jouera en lever de rideau, avec un coup d’envoi prévu à 17h15.

Le Stade de France sera donc le théâtre d’une grande soirée de football, avec deux finales emblématiques : d’abord la Gambardella pour les jeunes talents, puis la finale historique de la Coupe de France, rendez-vous incontournable de la saison. Cette annonce permet aux clubs et aux supporters de se préparer pour l’un des événements majeurs du football français. La billetterie et la logistique pourront désormais être finalisées, offrant un cadre idéal pour célébrer le football national à Saint-Denis.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France