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FRANCE

Chelsea – PSG : Liam Rosenior perd un troisième titulaire !

Par Bastien Aubert - 17 Mar 2026, 12:40
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Wesley Fofana à Chelsea
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Chelsea connaît un nouveau coup dur avant de recevoir le Paris Saint-Germain pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions : Wesley Fofana est incertain en raison de douleurs musculaires.

Décidément, Chelsea n’est pas verni avant la réception du PSG à Stamford Bridge. Après les forfaits de Reece James et Filip Jorgensen, un troisième titulaire du match aller pourrait manquer à l’appel : Wesley Fofana.

Selon Onze Mondial, le défenseur français est gêné par des douleurs musculaires depuis plusieurs jours. Sa participation ce soir semble compromise.

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Fofana out, Hato titulaire ?

En conséquence, Jorrel Hato pourrait être aligné dans l’axe de la défense pour remplacer Fofana. Ce changement pourrait modifier la solidité défensive de Chelsea, déjà fragilisée par les absences précédentes.

Le match s’annonce crucial pour les Blues, qui devront composer sans plusieurs éléments clés face à un PSG victorieux 5-2 au match aller. La gestion de ces absences sera déterminante pour espérer renverser la situation et se qualifier pour les quarts de finale.

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