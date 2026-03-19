ASSE : coup dur évité pour Le Cardinal, Montanier dévoile les vraies raisons du déclassement de Moueffek

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À quelques jours d’un match crucial contre Annecy en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne a reçu une double information importante concernant son effectif. En conférence de presse au centre d’entraînement de L’Étrat, Philippe Montanier a rassuré les supporters sur l’état de santé de Julien Le Cardinal tout en clarifiant la situation d’Aïmen Moueffek, en perte de temps de jeu ces dernières semaines.

Julien Le Cardinal opérationnel contre Annecy

Sorti sur blessure lors du match nul à Grenoble (0-0), Julien Le Cardinal avait suscité une certaine inquiétude. Le défenseur central, devenu un pilier de la défense stéphanoise depuis son arrivée, sera finalement bien présent face à Annecy.

Philippe Montanier a tenu à rassurer tout le monde :

« Julien s’est géré cette semaine. Il va bien. Il est apte pour Annecy, tout comme Chico Lamba. »

Une excellente nouvelle pour l’ASSE dans cette fin de saison décisive. Le Cardinal incarne en effet la solidité retrouvée des Verts, qui restent sur plusieurs clean sheets et affichent une meilleure maîtrise défensive depuis l’arrivée du technicien normand.

Sa capacité à relancer proprement et à apporter du leadership sur le terrain fait de lui un élément incontournable dans la lutte pour l’accession en Ligue 1.

Moueffek recule dans la hiérarchie à l’ASSE : Montanier explique son choix

Si la situation de Le Cardinal rassure, celle d’Aïmen Moueffek continue d’alimenter les débats chez les supporters de l’ASSE. Le milieu formé au club n’est plus titulaire et n’est même pas entré en jeu lors du déplacement à Grenoble.

Philippe Montanier a assumé ce choix en évoquant une décision avant tout tactique.

« Aïmen a des caractéristiques qui seront utiles à l’équipe sur cette fin de saison mais à Grenoble, peut-être que je n’en ai pas eu besoin. »

Le coach stéphanois a détaillé son raisonnement, expliquant avoir privilégié une option offensive pour tenter de débloquer la rencontre.

« J’ai préféré faire rentrer Duffus en remplacement de Miladinovic pour repositionner Zuriko Davitashvili dans un rôle plus axial. Je n’étais pas satisfait de ce qu’on a proposé sur le plan offensif. »

Un coaching audacieux qui n’a toutefois pas permis aux Verts de s’imposer dans les Alpes.

Des soucis physiques qui freinent Moueffek

Au-delà du plan tactique, Montanier a également pointé un problème plus profond concernant le milieu de terrain stéphanois : sa difficulté à enchaîner les efforts.

« Aïmen a du mal à enchaîner les séances entières, il a souvent des petits bobos entre les matchs. »

Pour retrouver du rythme, Moueffek a disputé une rencontre avec l’équipe réserve, une décision validée par le coach.

« J’étais content qu’il joue 60 minutes avec la réserve. Ça va lui faire du bien. »

Un message clair : le joueur reste important dans le projet sportif, mais devra retrouver une continuité physique pour espérer redevenir un titulaire indiscutable.

Un match contre Annecy déjà capital pour l’ASSE

Avec un classement de Ligue 2 extrêmement serré et plusieurs concurrents directs en embuscade, l’ASSE n’a plus beaucoup de marge d’erreur. Le retour en forme de Le Cardinal pourrait apporter de la stabilité, tandis que la gestion du cas Moueffek symbolise les ajustements nécessaires dans cette dernière ligne droite.

Philippe Montanier l’a rappelé : la montée se jouera sur des détails, sur l’état de forme du groupe et sur la capacité de chacun à répondre présent au bon moment.

Saint-Étienne devra donc afficher un visage conquérant face à Annecy pour repartir de l’avant et continuer à rêver d’un retour en Ligue 1.