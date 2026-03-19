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[21:57]FC Nantes : les Canaris se prennent un énorme tacle… pour une casquette !
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FRANCE

FC Nantes : les Canaris se prennent un énorme tacle… pour une casquette !

Par Raphaël Nouet - 19 Mar 2026, 21:57
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Nicolas Cozza lors du match entre le FC Nantes et Angers.
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Un compte X s’est allègrement moqué de la défense du FC Nantes, qui n’est pourtant pas la plus mauvaise de Ligue 1, juste pour vendre une casquette.

Ce jeudi, le célèbre compte X Fédé de la Lose a fait de la publicité pour son dernier produit dérivé, une casquette. Et, de façon surprenante, il a associé la Maison Jaune à sa promotion ! « Votre densité capillaire recule et s’élargit aussi rapidement que la défense du FC Nantes ? La nouvelle casquette FFL est peut-être l’accessoire anti-calvasse qu’il vous faut ! » Un tacle surprenant dans la mesure où, même si les Canaris enchaînent les défaites, ils n’ont pas la plus mauvaise défense de Ligue 1.

Les Canaris n’ont pourtant pas la pire défense de l’élite

Avec 42 buts encaissés, ils sont loin derrière le FC Metz, pire arrière-garde de l’élite (60 buts encaissés), ou encore l’OGC Nice (48). Pourquoi un tel tacle ? Sans doute parce que le FC Nantes est le club le plus connu parmi les équipes jouant le maintien. Et que sa popularité ramènera forcément des supporters sur la boutique de la Fédé de la Lose, même si on doute que les fans des Canaris aient apprécié la blague.

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Moqué de toutes parts, même par ses propres ultras, le FC Nantes doit sauver ce qui peut l’être lors des neuf derniers matches de la saison. Une mission quasi impossible à laquelle s’est attelé Vahid Halilhodzic. Premier rendez-vous dimanche soir contre le RC Strasbourg !

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)
05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)
12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)
19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)
22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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