À peine arrivé sur le banc du FC Nantes, Vahid Halilhodzic imprime déjà sa marque. Entre méthodes musclées, vestiaire réceptif et reconquête du public, les premiers signaux sont forts. Analyse.

Le choc est immédiat. Un peu plus d’une semaine après son retour au FC Nantes, Halilhodzic a déjà enclenché un changement visible en interne. Et les premiers échos qui nous remontent de la Jonelière sont clairs : quelque chose est en train de bouger. « Il surfe sur la nouveauté », nous dit-on en interne.

Une méthode intense qui secoue le vestiaire

Doubles, parfois triples séances… le technicien bosnien n’a pas perdu de temps. Le chantier physique est lancé, avec une exigence maximale imposée à un groupe en manque de repères. Difficile, à ce stade, de mesurer l’impact sur les résultats du FC Nantes. Mais en interne, une tendance se dégage : la majorité des joueurs adhère.

Le discours, lui, tranche. Tantôt encourageant, tantôt très dur, voire ironique, il bouscule. Mathis Abline l’a notamment déjà appris à ses dépens. Certains joueurs sont piqués, d’autres relancés. Mais tous comprennent enfin le message : il s’agit d’une véritable mission commando pour sauver le club. Dans un contexte toujours aussi tendu, un détail ne trompe pas : « les sourires commencent timidement à revenir » au centre d’entraînement. Sans euphorie, mais avec un début d’élan.

Le vestiaire reconnecté, Kantari ciblé

En coulisses, le contraste est frappant avec la fin de l’ère Ahmed Kantari. Son discours ne passait plus, et certains en interne n’hésitent plus à faire le lien direct entre cette rupture et les mauvais résultats récents. « Il était devenu une cible », nous confie un proche du groupe.

Avec Halilhodzic, le message est différent. Plus direct, plus expérimenté aussi. Son vécu à la tête de sélections nationales joue énormément : gestion de groupe rapide, exigence immédiate, efficacité recherchée. Et surtout, une certitude qu’il martèle en interne : il sait comment s’en sortir.

Reconquérir la Beaujoire, priorité absolue

Mais au-delà du terrain, le nouveau coach du FC Nantes a une obsession : reconnecter le club avec son public. Halilhodzic veut un stade de La Beaujoire bouillant, engagé, acquis à sa cause.

Dans cette optique, il a déjà pris une décision forte : ouvrir au public la séance d’entraînement de ce vendredi matin. Un symbole, mais aussi un message. Au FC Nantes, mouiller le maillot n’est pas une option. Et le Bosnien l’a parfaitement compris.

Le RC Strasbourg scruté, le plan déjà en place

Sur le plan sportif, le prochain rendez-vous face au RC Strasbourg (dimanche, 20h45) est déjà dans toutes les têtes. Halilhodzic a identifié une faille : une équipe adverse jeune, capable de baisser d’intensité après l’heure de jeu.

Conséquence directe : un travail physique renforcé du côté nantais ces derniers jours. Le report du match face au PSG dimanche dernier a offert du temps supplémentaire pour recharger les batteries et construire un plan précis. Coach Vahid l’a mis à profit.

Un vent d’optimisme… sous contrôle

En interne comme autour du FC Nantes, un mot revient : optimisme. Attention toutefois à ne pas s’emballer. La situation reste critique, et personne ne parle encore de miracle.

Mais une chose est sûre : en quelques jours, Vahid Halilhodzic a déjà réussi là où beaucoup avaient échoué ces derniers mois au FC Nantes — redonner un cap, une énergie et, surtout, une forme d’espoir.

Bastien Aubert