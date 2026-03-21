Quelques jours après avoir annoncé sa grossesse, a compagne de Jonathan Clauss Pauline a pris un repos bien mérité en altitude.

Changement de rythme pour Pauline Clauss. Après avoir fait parler d’elle avec une annonce forte sur les réseaux sociaux, la compagne de Jonathan Clauss a choisi de lever le pied.

Direction la montagne, et plus précisément Avoriaz, pour un séjour loin de l’agitation. Mais cette fois, pas question de chausser les skis. « Première fois que je vais à la montagne et que je skie pas, mais c’est pour la bonne cause », a-t-elle glissé sur son compte Instagram.

« C’est pour la bonne cause »

Un message simple, mais qui en dit long sur cette nouvelle étape de sa vie. En attendant l’arrivée de son enfant, Pauline a opté pour le repos, tout en profitant du cadre alpin. Sur les images partagées, elle apparaît chaudement habillée, avec un gros pull et une tenue adaptée aux températures de la station. Une ambiance hivernale et apaisée, loin de l’effervescence du quotidien des joueurs professionnels.

Ce moment de détente illustre aussi une parenthèse importante dans la vie du couple. Alors que son mari reste focalisé sur ses objectifs sportifs avec l’OGC Nice et éventuellement la Coupe du Monde avec les Bleus cet été, Pauline Clauss savoure donc un moment à part. Une pause bienvenue… avant un nouveau chapitre.