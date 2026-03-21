À LA UNE DU 21 MAR 2026
[00:00]OM, RC Lens, OGC Nice : Madame Clauss s’est chaudement rhabillée après sa folle annonce
[23:20]PSG, OL, OM Mercato : Benatia dégaine une arme secrète pour convaincre Jonathan David !
[22:40]RC Lens – Angers SCO (5-1) : nouveau récital à Bollaert, les notes des Sang et Or
[22:30]PSG Mercato : les stars du vestiaire font fuir plusieurs promesses du club !
[22:04]ASSE : grosse pression sur les Verts avant la réception d’Annecy !
[21:48]Stade Rennais Mercato : Kader Meïté vers un nouveau défi surprenant, un joueur de l’ASSE l’attend !
[21:28]FC Nantes : la pression monte avant Strasbourg, l’appel d’Halilhodzic à la Brigade Loire sera-t-il entendu ?
[21:08]Ligue des champions : le PSG n’ira pas au bout selon l’IA, le FC Barcelone et le Real Madrid non plus !
[20:48]ASSE : coup dur pour Augustine Boakye
[20:28]RC Lens Mercato : l’avenir d’Hervé Koffi fait débat à Lens
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, RC Lens, OGC Nice : Madame Clauss s’est chaudement rhabillée après sa folle annonce

Par Bastien Aubert - 21 Mar 2026, 00:00
💬 Commenter
Le couple Clauss en Bleu
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Quelques jours après avoir annoncé sa grossesse, a compagne de Jonathan Clauss Pauline a pris un repos bien mérité en altitude. 

Changement de rythme pour Pauline Clauss. Après avoir fait parler d’elle avec une annonce forte sur les réseaux sociaux, la compagne de Jonathan Clauss a choisi de lever le pied.

Direction la montagne, et plus précisément Avoriaz, pour un séjour loin de l’agitation. Mais cette fois, pas question de chausser les skis. « Première fois que je vais à la montagne et que je skie pas, mais c’est pour la bonne cause », a-t-elle glissé sur son compte Instagram.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

« C’est pour la bonne cause »

Un message simple, mais qui en dit long sur cette nouvelle étape de sa vie. En attendant l’arrivée de son enfant, Pauline a opté pour le repos, tout en profitant du cadre alpin. Sur les images partagées, elle apparaît chaudement habillée, avec un gros pull et une tenue adaptée aux températures de la station. Une ambiance hivernale et apaisée, loin de l’effervescence du quotidien des joueurs professionnels.

Ce moment de détente illustre aussi une parenthèse importante dans la vie du couple. Alors que son mari reste focalisé sur ses objectifs sportifs avec l’OGC Nice et éventuellement la Coupe du Monde avec les Bleus cet été, Pauline Clauss savoure donc un moment à part. Une pause bienvenue… avant un nouveau chapitre.

OGC Nice

Actu foot OGC Nice : les infos les plus chaudes

Vidéos OGC Nice : toutes les infos foot