ASSE : Montanier hausse le ton avec ses remplaçants… une recrue estivale dans son viseur !

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Après le match nul frustrant décroché à Grenoble (0-0), Philippe Montanier a tenu à mobiliser tout son groupe à l’ASSE, notamment les joueurs en manque de temps de jeu. Résultat : plusieurs éléments professionnels ont été alignés avec la réserve le lendemain au stade Aimé-Jacquet. Une initiative qui n’a pas totalement convaincu le technicien stéphanois…

« Un pauvre match » : Montanier attend bien plus de ses doublures

Face à la réserve de Dijon, la réserve de l’ASSE a concédé un match nul (2-2) malgré des buts de Joshua Duffus et Karim Cissé. Présent en tribunes, Philippe Montanier n’a pas caché sa déception devant la prestation globale.

« C’est une bonne session de travail, mais c’était un pauvre match. On a un groupe très solidaire : la veille on fait match nul face à Grenoble, le lendemain ils font pareil. Le match a été pauvre. » Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus J'en profite

Le coach des Verts a toutefois retenu le côté positif de cette confrontation, considérée avant tout comme une séance de travail grandeur nature.

« C’est intéressant parce que c’est vraiment une séance avec de la concentration, des efforts, des contre-efforts. On avait sept professionnels qui ont pu faire une bonne session le dimanche, ça c’est positif. La prestation, elle ne restera pas dans les annales du football stéphanois. »

Un message clair : le staff veut voir davantage d’engagement et de qualité de la part de ses remplaçants dans cette dernière ligne droite.

Annan n’a pas marqué des points, Stojkovic toujours en difficulté

Selon plusieurs échos, tous les joueurs alignés n’ont pas été jugés de la même manière. Chico Lamba, tout juste revenu d’une longue blessure, ne serait pas visé par les critiques du staff. Montanier estime qu’il a besoin de temps pour retrouver le rythme de la compétition.

Joshua Duffus, buteur et actif offensivement, ne serait pas non plus concerné par le recadrage.

En revanche, la prestation d’Ebenezer Annan aurait fortement déplu. Déjà en difficulté lors de sa précédente sortie avec la réserve, le latéral n’aurait pas marqué de points dans l’esprit de son entraîneur. Luan Gadegbeku n’aurait pas davantage convaincu, tandis que Stojkovic continue d’inquiéter depuis son arrivée dans le Forez l’été dernier.

Des signaux négatifs à un moment où la concurrence s’intensifie et où chaque opportunité de se montrer peut faire basculer une hiérarchie.

Une pression assumée avant Annecy et le sprint final

Avec une lutte toujours aussi serrée pour l’accession en Ligue 1, Philippe Montanier veut pouvoir compter sur un groupe mobilisé à 100 %. Le match nul à Grenoble a déjà mis en lumière certaines limites offensives, et le coach ne souhaite pas voir le niveau d’exigence baisser chez les remplaçants.

Dans ce contexte, la performance de la réserve agit comme un révélateur. Ceux qui ne saisissent pas leur chance pourraient voir leur temps de jeu se réduire encore davantage, surtout avec le retour progressif de plusieurs blessés.

"On va dire que ça ne va pas rester dans les annales du football stéphanois" 👇 #ASSE https://t.co/frz0nBfabT — Envertetcontretous (@Site_Evect) March 19, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2