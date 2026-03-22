Pour son grand retour à la Beaujoire sur le banc du FC Nantes contre le RC Strasbourg (20h45), Vahid Hallhodzic réserve plusieurs surprises dans son équipe de départ.

Le ton est donné. À quelques heures du coup d’envoi entre le FC Nantes et le RC Strasbourg (20h45), le premier onze de Vahid Halilhodzic aurait déjà fuité. De retour sur le banc du FC Nantes, le technicien bosnien ne devrait pas faire dans la continuité. Bien au contraire. Selon les premières tendances de L’Équipe, il s’oriente vers un système en 4-3-3, avec des choix forts dès son premier match.

Vers un 4-3-3 pour le FC Nantes

Devant, la surprise pourrait venir du positionnement confirmé de Matthis Abline sur le côté gauche. Un choix offensif assumé, qui témoigne de la volonté d’apporter de la vitesse et de la percussion au FC Nantes. Dans l’axe, Ignatius Ganago est annoncé partant. À droite, l’incertitude reste totale : Dehmaine Tabibou ou Rémy Cabella pourraient débuter, deux profils bien différents mais capables de dynamiter une défense.

Une charnière Awaziem – Tati ?

Derrière, Halilhodzic semble déjà avoir tranché. La charnière centrale devrait être composée de Chidozie Awaziem et Tylel Tati, un duo inédit qui symbolise déjà une forme de renouveau. Un message clair envoyé au groupe : personne n’est intouchable. Pour son retour à la Beaujoire, Halilhodzic n’est pas venu pour faire de la figuration. Et ce premier onze, déjà scruté dans les moindres détails, pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère au FC Nantes.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)