FC Nantes : un poste de rêve offert à Halilhodžić, sa réponse est hallucinante

De retour au FC Nantes, Vahid Halilhodžić reste toujours un coach très courtisé, et a refusé plusieurs projets attractifs.

Depuis son retour sur le banc du FC Nantes, Vahid Halilhodžić fait non seulement parler de son objectif de sauver les Canaris de la relégation, mais aussi de son immense attractivité sur le marché, bien au‑delà de la Ligue 1.

Un coach recherché : des propositions partout

Dans un entretien qui sera diffusé sur Ligue 1+, l’entraîneur bosnien a confié qu’après la résiliation de son contrat avec l’équipe nationale du Maroc en août 2022, il avait reçu « plus de propositions que jamais » pour reprendre un poste, que ce soit en sélection ou en club.

« Vous ne pouvez même pas imaginer combien d’équipes nationales et de clubs m’ont contacté, mais j’ai dit non », a‑t‑il affirmé, précisant qu’il avait même refusé une sélection qualifiée pour la Coupe du monde.

Selon Halilhodžić, deux sélections l’ont contacté dans les jours précédant son arrivée à Nantes, et il a décliné toutes ces opportunités, préférant se concentrer sur sa mission en Ligue 1. Un projet possiblement très alléchant, finalement mis de côté par le technicien nantais pour revenir dans un contexte assez particulier… Pourquoi pas !

Un choix motivé par le projet nantais

Cette succession de refus illustre l’intérêt suscité par le technicien expérimenté, malgré ses passages mouvementés en sélection. Halilhodžić, qui a notamment qualifié quatre nations différentes pour des Coupes du monde au cours de sa carrière (Côte d’Ivoire, Algérie, Japon, Maroc), sait qu’il reste un profil attractif pour des sélections cherchant un profil capable de guider une équipe vers des compétitions majeures.

En choisissant Nantes, il confie que la mission de maintien en Ligue 1 l’a davantage attiré qu’une autre sélection ou un poste à l’étranger, signe de sa volonté de repartir sur un projet fort en club plutôt que d’opter pour une solution « confortable ».

Âgé de 73 ans, Halilhodžić est une figure du football international, ancien joueur et entraîneur emblématique. Il a dirigé plusieurs clubs et sélections, souvent avec succès, bien que ses relations avec certaines fédérations aient parfois été compliquées.

Son retour à Nantes se fait dans un contexte délicat, avec le club en difficulté en championnat, ce qui rend sa mission encore plus stratégique pour le club et son image. Premier défi dès ce dimanche soir à la Beaujoire contre Strasbourg.