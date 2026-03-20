FC Nantes : Halilhodžić annonce une pluie de mauvaises nouvelles avant Strasbourg !

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Le compte à rebours est lancé pour FC Nantes. Nommé récemment pour tenter de sauver les Canaris, Vahid Halilhodžić va vivre son premier match sur le banc nantais ce dimanche soir face au RC Strasbourg. Mais à deux jours de cette rencontre capitale pour le maintien, le technicien bosnien a refroidi l’ambiance en conférence de presse en annonçant plusieurs mauvaises nouvelles. Entre blessures, incertitudes et choix forts dans la gestion du groupe, le début de l’ère Halilhodžić s’annonce déjà mouvementé.

Une infirmerie qui se remplit au pire moment

Arrivé avec l’espoir de relancer une équipe en grande difficulté en Ligue 1, Halilhodžić pensait pouvoir compter sur un effectif presque au complet. Mais la situation s’est rapidement compliquée.

Le coach nantais a confirmé les forfaits de Francis Coquelin, victime d’une nouvelle blessure aux ischio-jambiers, et de Bahmed Deuff, touché au dos. Deux absences importantes alors que Nantes joue déjà gros dans la course au maintien.

Autre incertitude de taille : Fabien Centonze, qui a reçu un coup au genou à l’entraînement. Sa participation reste très compromise pour ce rendez-vous crucial face aux Alsaciens.

Des coups durs qui arrivent au pire moment pour un groupe déjà sous pression.

Des choix forts dès son arrivée

Mais les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là. Vahid Halilhodžić a également pris des décisions radicales concernant certains joueurs.

Le défenseur Uroš Radaković, ainsi que Abakar Sylla et Mathieu Acapandié, ont été envoyés en équipe réserve. Un signal fort envoyé au vestiaire pour instaurer rapidement de nouvelles règles et une exigence maximale.

Une méthode musclée qui correspond parfaitement à la réputation du coach bosnien, connu pour ses opérations maintien réussies… mais aussi pour son management sans concession.

Une mission maintien déjà sous haute tension

Actuellement dans la zone rouge, Nantes n’a plus le droit à l’erreur. La réception de Strasbourg ressemble déjà à un match charnière pour la suite de la saison.

Entre un effectif diminué, une pression populaire grandissante et un classement inquiétant, Halilhodžić devra rapidement trouver des solutions pour relancer une dynamique positive.

Son arrivée devait provoquer un électrochoc. Reste désormais à savoir si ce premier choc, avant même le coup d’envoi, ne compliquera pas encore un peu plus la mission maintien des Canaris.

Une phrase d’Albert Camus reprise pour moquer les supporters du FC Nantes #FCNantes https://t.co/FAuknbdfbz — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) March 20, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)