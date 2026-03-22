FC Nantes : Kombouaré a complètement dézingué un chouchou de la Beaujoire

Cet hiver, l’arrivée d’Antoine Kombouaré au Paris FC pour tenter de sauver le club de la relégation en Ligue 2 a donné lieu à des retrouvailles surprenantes avec un autre ancien de FC Nantes et apprécié de la Beaujoire : Moses Simon. Malgré leur passé commun, le coach kanak n’a pas hésité à critiquer vertement les performances de l’ailier nigérian, qui a affiché 37 buts et 42 passes dé en 201 matchs sous le maillot nantais.

Une première impression très dure

À son arrivée dans la capitale, Kombouaré a été franc sur l’état de forme de Moses Simon, arrivé l’été dernier pour 7 millions d’euros. Selon l’entraîneur, le niveau affiché par son joueur était loin de ce qu’on pouvait attendre d’un ancien international et d’un joueur phare de la Beaujoire :

« Je lui ai dit simplement que ses performances étaient inadmissibles. […] Tu peux raconter ce que tu veux, mais tu joues d’abord pour toi, pour ta famille. Tu as été capable de faire de grandes performances, les dirigeants ici t’ont témoigné une confiance énorme alors tu dois être un élément important de l’équipe », a-t-il déclaré pour L’Équipe. Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus J'en profite

Des mots forts qui reflètent la détermination de Kombouaré à secouer un effectif en difficulté.

Des progrès… mais pas assez

Le technicien reconnaît que Simon a montré des signes positifs depuis son arrivée :

« Entre aujourd’hui et le joueur que j’ai retrouvé il y a trois semaines à mon arrivée, Moses a retrouvé la confiance, il a des jambes, il est capable de répéter les efforts. Maintenant il faut qu’il soit efficace, qu’il arrive à faire marquer ou à marquer des buts, c’est ce que l’on attend de lui. »

Pour Kombouaré, l’engagement physique est là, mais ce n’est pas suffisant : l’impact sur le jeu doit se traduire par des actions décisives.

Des retrouvailles qui piquent

Avant son arrivée à Paris FC, Simon avait été laissé sur le banc lors des deux derniers matchs sous l’ancien entraîneur. Cette relation ambivalente entre l’ailier et Kombouaré rend la situation d’autant plus délicate, le technicien n’hésitant pas à pointer les limites d’un joueur encore capable de coups d’éclat, mais pas suffisamment constant.