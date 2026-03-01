FC Nantes Mercato : le grand retour de Moses Simon relancé !

Le mercato d’hiver a fait naître l’espoir d’un retour surprise : Moses Simon souhaitait retrouver le FC Nantes sous forme de prêt. Mais cette perspective s’est vite envolée, le Paris FC ayant fermé la porte à tout départ de son ailier nigérian. L’épisode laisse un parfum d’inachevé chez les supporters nantais, encore très attachés à leur ancien numéro 27.

Un prêt avorté qui fait jaser à Nantes

Au cœur du marché hivernal, les discussions autour d’un éventuel retour de Simon à Nantes ont agité la communauté jaune et verte. Et dans un article publié récemment, Le Parisien a relancé le dossier, en dévoilant que les démarches pour un prêt de Moses Simon à Nantes ont bien eu lieu, portées par un réel désir du joueur de réintégrer l’effectif nantais, qu’il a quitté pour Paris quelques mois plus tôt.

Malgré la volonté de Simon et la tension palpable côté FCN, la direction francilienne n’a laissé aucun espoir : le Paris FC n’a pas étudié sérieusement l’idée et a rejeté les sollicitations, pensant avant tout à ses propres enjeux sportifs.

Pourquoi le Paris FC a-t-il retenu Moses Simon ?

Le choix du Paris FC ne surprend qu’à moitié : avec un maintien en Ligue 1 loin d’être garanti et un effectif en quête de constance, Moses Simon reste l’une des armes offensives principales. Même si son début de saison n’a pas été flamboyant (3 buts, 2 passes décisives en 20 matches), l’attaquant nigérian représente une valeur sûre dans les moments clés de la saison.

L’encadrement du club parisien l’a jugé indispensable pour atteindre les objectifs. Alors, malgré les difficultés traversées par le joueur, les portes sont restées closes à l’idée d’une cession temporaire. Pour Nantes, c’est une déception palpable : le come-back d’une icône n’aura pas lieu cet hiver, prolongeant l’attente des fans nostalgiques de ses exploits sous le maillot jaune.

Le passage marquant de Simon chez les Canaris

Si son transfert vers la capitale avait suscité l’émotion, c’est bien son empreinte à Nantes qui reste la plus profonde. L’ailier a porté le maillot des Canaris de 2020 à 2025, disputant 201 matchs et inscrivant 37 buts pour 42 passes décisives.

C’est cette efficacité, mais aussi sa capacité à faire basculer les rencontres, qui expliquent la ferveur des fans et la déception au vu de ce prêt avorté. Simon, désormais âgé de 30 ans et international à 94 reprises, a marqué de son empreinte toute une génération de supporters. Son nom reste synonyme d’exploits et d’élan offensif, en témoigne l’hommage rendu par les Canaris lors de son départ.

L’histoire continue donc loin de la Loire pour Simon, mais l’idée d’un retour, même temporaire, n’a jamais semblé autant attendue. Reste à savoir si les nostalgiques nantais pourront un jour célébrer à nouveau les débordements et les éclairs de génie de l’un des joueurs les plus marquants de la décennie jaune et verte.