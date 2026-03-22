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Real Madrid : les Merengue s’offrent l’Atlético, Ester Expósito aux premières loges pour Mbappé

Par William Tertrin - 22 Mar 2026, 23:12
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Ce dimanche, dans un derby madrilène intense et riche en rebondissements, le Real Madrid a décroché une victoire importante face à l’Atlético de Madrid (3‑2) au Santiago Bernabéu, lors de la 29e journée de Liga.

Ce match, l’un des rendez‑vous les plus attendus du calendrier espagnol, a tenu toutes ses promesses entre jeu offensif, rythme élevé et suspense jusqu’au coup de sifflet final.

Un match spectaculaire et équilibré

Dès les premières minutes, les Merengues ont imprimé le tempo, multipliant les attaques et mettant la pression sur la défense colchonera. Mais c’est l’Atlético qui a surpris en ouvrant le score après une transition rapide, concrétisée par Lookman (33e).

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Le Real, malgré une première mi‑temps difficile face à une équipe bien regroupée, est revenu avec davantage de détermination après la pause.

Vinícius Jr., homme du match

La deuxième période a été marquée par l’éclosion de Vinícius, qui a transformé un penalty (52e) pour relancer les siens, avant que Federico Valverde ne mette le 2-1 dans la foulée, à la 55e minute.

Malgré une égalisation temporaire de l’Atlético par Molina (66e), le Real a su répondre avec efficacité avec un doublé de Vinicius grâce à un magnifique numéro individuel (72e), qui a fait basculer la rencontre et offert au Real une victoire essentielle dans la course au titre. Seul petit point noir : l’expulsion du buteur Valverde à la 77e.

Cette victoire permet à Real Madrid de rester compétitif dans la lutte pour le titre, tout en mettant la pression sur le FC Barcelone en haut du classement. Le tout sous les yeux d’une certaine Ester Expósito, nouvelle petite amie de Kylian Mbappé, qui est d’ailleurs entré à la 64e minute.

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