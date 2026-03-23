RC Lens : les Sang et Or dominent l’équipe type de la J27 en Ligue 1

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Le RC Lens a marqué les esprits ce week-end. Avec une large victoire contre Angers (5-1), les Sang et Or ont tout simplement livré la prestation la plus aboutie de cette 27e journée de Ligue 1.

Une performance collective impressionnante, confirmée par les notes et les évaluations : Lens s’impose comme l’équipe la plus dominante du week-end.

Une victoire référence qui confirme la dynamique

Face à Angers, Lens n’a laissé aucune place au doute. Intensité, efficacité, maîtrise : les hommes de Pierre Sage ont déroulé leur football avec autorité.

Dans le sillage d’un collectif parfaitement huilé, plusieurs joueurs se sont distingués. Mamadou Sangaré continue notamment d’impressionner, en conservant sa place parmi les meilleurs joueurs du championnat en termes de régularité.

Mais ce sont aussi des cadres comme Matthieu Udol et Florian Thauvin qui ont marqué les esprits, incarnant le leadership et l’efficacité offensive de cette équipe.

🚨 𝗟𝗘 𝗫𝗜 𝗧𝗬𝗣𝗘 𝗗𝗘 @lequipe 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗝2️⃣7️⃣ ! 🥵🇫🇷



👉 2 Lensois + équipe. ❤️💛



👉 2 Toulousains. 💜🤍



👉 2 Auxerrois avec l'entraîneur. 💙🤍



👉 Pape SY 🇸🇳 assure le but. 💪🇱🇻



👉 Thomas MEUNIER 🇧🇪 pour marquer et adresser des centres. 😋



👉 Pierre LESS-MELOU 🇫🇷… pic.twitter.com/yLym8XIYI3 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) March 23, 2026

Lens s’impose comme la référence du week-end

Au-delà du score, c’est la maîtrise globale qui frappe. Lens a affiché la meilleure moyenne de performance de la journée, preuve d’un collectif au-dessus.

Dans une Ligue 1 souvent serrée, une telle domination ne passe pas inaperçue. Les Sang et Or envoient un message clair à leurs concurrents : ils sont en pleine forme au moment décisif de la saison.

Une concurrence active mais Lens se démarque

Derrière Lens, d’autres équipes ont également brillé. Auxerre a réalisé un exploit en s’imposant à dix contre onze face à Brest (3-0), une performance rare.

Metz a pu compter sur un Pape Sy exceptionnel avec huit arrêts contre Rennes, tandis que Monaco, Lille ou encore Toulouse ont aussi vu certains de leurs joueurs se distinguer.

Mais sur cette journée, une équipe se détache nettement : le RC Lens.

Un signal fort pour la suite

À l’approche du sprint final, cette performance pourrait peser lourd. Lens affiche une solidité, une confiance et une efficacité qui en font un sérieux prétendant dans la course aux places européennes.

Avec un collectif en pleine confiance et des leaders au rendez-vous, les Sang et Or semblent avoir trouvé leur rythme au meilleur moment.

Et si cette démonstration n’était que le début ?