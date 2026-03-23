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FRANCE

FC Nantes : Tati et deux autres jeunes sous le feu des critiques

Par Louis Chrestian - 23 Mar 2026, 12:40
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La défaite face à Strasbourg (2-3) laisse des traces à Nantes. Et au-delà du scénario cruel, ce sont certains joueurs… et notamment les plus jeunes, qui se retrouvent aujourd’hui dans le viseur des supporters.

Un espoir brisé en quelques minutes

Pourtant, tout semblait sourire aux Canaris. Pour la première de Vahid Halilhodžić, Nantes menait 2-1 grâce à Tabibou et Abline. L’espoir d’un renouveau était bien réel.

Mais l’entrée fracassante de Joaquin Panichelli a totalement changé le match. Auteur d’un doublé, le meilleur buteur du championnat a renversé la rencontre et plongé Nantes dans une situation encore plus critique.

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Une défaite qui fait très mal, dans un match capital pour le maintien.

Les supporters désignent des coupables

Très rapidement, la colère s’est exprimée sur les réseaux sociaux. Et pour une partie des supporters, les responsabilités sont claires.

Les jeunes joueurs entrés en cours de match sont particulièrement visés. Herba Guirassy, jugé en grande difficulté, cristallise les critiques. Même constat pour Louis Leroux, dont l’impact n’a pas convaincu.

En défense, le retour de Tylel Tati n’a pas non plus rassuré, certains pointant son manque de solidité dans les moments clés.

Une pression énorme sur les jeunes

Dans un contexte aussi tendu, chaque erreur se paie cash. Et pour ces jeunes joueurs, encore en phase d’apprentissage, la pression est immense.

Mais ce type de situation pose aussi question : peut-on réellement faire porter le poids d’une telle défaite à des joueurs en développement ?

Nantes en danger, tension maximale

Avec cette nouvelle défaite, le FC Nantes s’enfonce un peu plus dans la zone rouge. Le maintien s’éloigne dangereusement, et chaque match devient une finale.

Dans ce climat électrique, les critiques se multiplient… et la tension monte.

Reste à savoir si le groupe saura rester uni, ou si cette défaite laissera des fractures plus profondes.

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