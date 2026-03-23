Barça Mercato : un ailier lié à Haaland ciblé en cas d’échec pour Rashford

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Le FC Barcelone prépare déjà son mercato estival… avec un plan B qui intrigue. Alors que le dossier Marcus Rashford reste incertain, les dirigeants catalans explorent une piste surprenante : un jeune ailier norvégien, proche de l’environnement d’Erling Haaland.

Un profil qui pourrait bien rebattre les cartes.

Rashford toujours priorité… mais loin d’être acté

Le Barça souhaite conserver Marcus Rashford, et l’attaquant anglais se verrait bien rester en Catalogne. Sur le papier, tout semble aligné.

Mais dans les faits, le dossier bloque. Manchester United exige les 30 millions d’euros de l’option d’achat dès cet été, sans négociation. De son côté, le Barça tente de temporiser, en envisageant un nouveau prêt pour étaler l’investissement.

Un bras de fer qui fragilise sérieusement l’opération.

Une alternative venue du Nord

Face à cette incertitude, le Barça a activé une autre piste : Andreas Schjelderup.

L’ailier de Benfica, âgé de 21 ans, réalise une saison solide avec 7 buts et 4 passes décisives en 36 matchs. Son profil dynamique et percutant séduit en interne.

Mais ce qui attire encore plus l’attention, c’est son lien indirect avec Erling Haaland. Comme lui, Schjelderup incarne cette nouvelle génération de talents norvégiens en pleine explosion sur la scène européenne.

🇳🇴 Le Barça toujours sur Andreas Schjelderup



Un scout du club était présent à Arouca pour observer de près l'ailier de 21 ans. Le Norvégien enchaîne les prestations de haut niveau sous les ordres de Mourinho.



Barcelone possède déjà de nombreux rapports positifs et envisage… pic.twitter.com/iy7GNhoYV1 — FCB Paul (@FCBPaul_) March 16, 2026

Un joueur déjà séduit par le Barça

Interrogé sur cet intérêt, Schjelderup n’a pas caché son enthousiasme :

« Ce serait génial si c’était vrai. »

Une réaction qui en dit long. Le joueur est clairement ouvert à un départ… et à l’idée de rejoindre un club comme le FC Barcelone.

Un dossier encore accessible… pour l’instant

Estimé à environ 20 millions d’euros, Schjelderup représente une option plus abordable que Rashford. Mais Benfica, conscient de son potentiel, pourrait rapidement faire grimper les enchères.

Surtout si plusieurs clubs entrent dans la danse.

Un été décisif pour le Barça

Entre contraintes financières et ambitions sportives, le Barça joue gros sur ce mercato.

Rashford reste la priorité, mais en cas d’échec, le club catalan pourrait miser sur un profil plus jeune… et tout aussi prometteur.

Une chose est sûre : le chantier offensif est lancé. Et la décision finale pourrait bien dépendre des prochaines semaines.