OM : le verdict tombe pour Greenwood et Balerdi !

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Dimanche noir pour l’Olympique de Marseille. Battu par le LOSC au Vélodrome (1-2) lors de la 27e journée de Ligue 1, le club phocéen a aussi vu deux de ses cadres quitter la pelouse diminués. Mason Greenwood et Leonardo Balerdi ont tous les deux été touchés physiquement.

Vingt-quatre heures plus tard, le verdict médical est tombé… et il pourrait peser lourd dans le sprint final.

Greenwood touché mais surveillé de près

Victime d’un choc avec Calvin Verdonk en première période, Mason Greenwood avait dû être remplacé en cours de match.

Le diagnostic se veut plutôt rassurant. L’attaquant anglais souffre d’une béquille au quadriceps gauche. Une blessure généralement sans gravité, mais qui nécessite tout de même une surveillance quotidienne.

Dans son communiqué, l’OM précise que son évolution sera suivie jour après jour, laissant entendre qu’un retour rapide reste possible si la douleur diminue.

Un élément capital pour Habib Beye, tant Greenwood s’est imposé comme le leader offensif de l’équipe cette saison. Son absence prolongée serait un coup dur dans la course au podium… et pour ses prétendants sur le marché des transferts, qui observent attentivement sa fin de saison.

Coup dur confirmé pour Balerdi

La situation semble en revanche plus délicate pour Leonardo Balerdi.

Le défenseur central argentin a été diagnostiqué avec une lésion du mollet droit, une blessure musculaire qui nécessite généralement plusieurs semaines de soins.

Déjà forfait pour le rassemblement de l’Argentine, Balerdi va désormais suivre un protocole spécifique avec le staff médical marseillais. Aucune durée d’indisponibilité officielle n’a été communiquée, mais son absence pourrait tomber au pire moment pour l’OM.

Très critiqué ces dernières semaines pour ses performances irrégulières, l’ancien joueur du Borussia Dortmund restait malgré tout un élément clé dans la rotation défensive. Sa blessure réduit encore les options d’Habib Beye dans un secteur déjà fragilisé.

Une fin de saison sous tension pour l’OM

Entre la défaite face à Lille, les blessures et une troisième place de plus en plus disputée, Marseille aborde une période charnière.

Le staff médical assure que les deux joueurs seront accompagnés durant tout leur protocole de reprise, mais le timing pourrait être déterminant.

Un retour rapide de Greenwood offrirait un énorme bol d’air aux Olympiens. À l’inverse, une absence prolongée de Balerdi obligerait Beye à revoir ses plans défensifs alors que les matchs décisifs s’enchaînent.

Dans une Ligue 1 où chaque point compte désormais double, l’état physique des cadres marseillais pourrait bien faire basculer la saison.