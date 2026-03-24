RC Lens Mercato : l’IA dévoile 5 noms pour remplacer Wesley Saïd 

Wesley Saïd sur le départ en fin de saison, But! a demandé à ChatGPT de trouver cinq options crédibles pour le remplacer au RC Lens.

Gift Orban (Hellas Vérone, 23 ans)

Gift Orban est probablement le profil le plus compatible avec ce que recherche le RC Lens. Ultra explosif, capable d’attaquer la profondeur et très actif au pressing, il correspond parfaitement à l’intensité demandée dans le système lensois. Déjà passé par le championnat français, il connaît les exigences tactiques et physiques de la Ligue 1. S’il parvient à retrouver de la régularité, il peut devenir une arme redoutable dans les transitions rapides, secteur clé du jeu de Pierre Sage.

Vangelis Pavlidis (Benfica, 27 ans)

Vangelis Pavlidis apporte un profil plus complet et expérimenté. L’attaquant grec est un buteur régulier, capable de jouer dos au but, de participer au jeu et de finir les actions avec efficacité. Son expérience européenne et sa constance en font une valeur sûre pour un club qui vise le haut de tableau. Moins explosif que d’autres profils, il compense par son intelligence de jeu et sa capacité à faire jouer les autres, ce qui pourrait parfaitement s’intégrer dans un collectif structuré comme celui du RC Lens.

Thijs Dallinga (Bologne, 25 ans)

Thijs Dallinga représente une option plus axée sur la finition pure. L’attaquant néerlandais est un véritable renard de surface, très efficace dans la zone de vérité. Déjà performant en Ligue 1 et sur la scène européenne, il offre des garanties immédiates en termes de buts. Moins impliqué dans le pressing que Saïd, il apporterait en revanche une présence accrue dans la surface et une capacité à convertir les occasions, ce qui pourrait être un vrai plus pour Lens dans les matchs serrés.

Tawfik Bentayeb (Troyes, 24 ans)

Tawfik Bentayeb s’impose comme un profil prometteur en apportant une dimension différente à l’attaque. L’attaquant de l’ESTAC Troyes brille cette saison en Ligue 2 grâce à son instinct de finisseur, son sens du placement et sa capacité à transformer les moindres occasions en buts. Moins mobile que Saïd, Bentayeb compense par sa présence dans la surface et sa capacité à peser sur les défenses, offrant à Lens un renfort immédiat pour les matchs fermés et une réelle marge de progression dans le jeu collectif et le pressing.

Louis Mafouta (Guingamp, 31 ans)

Louis Mafouta représente une option particulièrement crédible. L’attaquant de l’EA Guingamp s’appuie sur une saison solide en Ligue 2 avec 11 buts, confirmant son statut de buteur fiable et régulier. Doté d’un profil puissant, il excelle dans le jeu dos au but et dans la fixation des défenses, un rôle clé dans le système lensois. Capable de servir de point d’appui et de faire remonter le bloc, il apporte également une vraie présence dans la surface, notamment dans les duels aériens. Moins explosif que certains profils, il compense par son efficacité et son expérience, ce qui en fait une solution immédiate et sécurisante pour le RC Lens, sans nécessiter une adaptation majeure du jeu offensif.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France